廣納創意 柯P海選競選團隊

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中國時報
／台北報導

年底選戰進入倒數階段，台北市長柯文哲昨（2日）在臉書公布競選團隊海選內容，徵求發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等人才，薪資4萬2起，PO文一出，獲得網友好評，直呼「柯阿伯識貨，高手都在民間！」柯文哲也表示，他始終相信，眾人的智慧，大於個人的智慧。

繼Line官方帳號上線後，柯文哲2日以「選才、選服務、選創意，Join team KP！」為題在臉書招兵買馬，公開海選團隊成員，職務包含發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等，薪資約在4萬2至5萬2間。柯表示，上次選舉透過海選招募出人才參與，此次連任，仍然把它當作改變台灣政治文化的社會運動，就像再騎一次一日雙塔。

除了公開徵選團隊成員，柯文哲也希望廣納新穎的服務與活動創意，他表示，這不只是一場需要「人」的選舉，也要有新的「思維」與「創意」，才能真正翻轉過去舊有的選舉模式及政治文化。

對於因取消敬老金而流失的銀髮族選票，柯也溫情喊話，他說，一座城市的活力，必定來自於全體市民，因此除了誠徵年輕人外，也期待各行各業的退休朋友加入團隊，有大家的加入，這場選舉才有世代對話的空間、透過彼此相互學習，倡議共享開放的目標。　貼文最後柯文哲也重申，「全新的選舉文化，此刻正在發生！Keep it Real Keep it Possible！」

(中國時報)

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