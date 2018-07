廣納創意 柯P海選競選團隊

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳堂靖 /台北報導 /台北報導

年底選戰進入倒數階段,台北市長柯文哲昨(2日)在臉書公布競選團隊海選內容,徵求發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等人才,薪資4萬2起,PO文一出,獲得網友好評,直呼「柯阿伯識貨,高手都在民間!」柯文哲也表示,他始終相信,眾人的智慧,大於個人的智慧。

繼Line官方帳號上線後,柯文哲2日以「選才、選服務、選創意,Join team KP!」為題在臉書招兵買馬,公開海選團隊成員,職務包含發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等,薪資約在4萬2至5萬2間。柯表示,上次選舉透過海選招募出人才參與,此次連任,仍然把它當作改變台灣政治文化的社會運動,就像再騎一次一日雙塔。

除了公開徵選團隊成員,柯文哲也希望廣納新穎的服務與活動創意,他表示,這不只是一場需要「人」的選舉,也要有新的「思維」與「創意」,才能真正翻轉過去舊有的選舉模式及政治文化。

對於因取消敬老金而流失的銀髮族選票,柯也溫情喊話,他說,一座城市的活力,必定來自於全體市民,因此除了誠徵年輕人外,也期待各行各業的退休朋友加入團隊,有大家的加入,這場選舉才有世代對話的空間、透過彼此相互學習,倡議共享開放的目標。 貼文最後柯文哲也重申,「全新的選舉文化,此刻正在發生!Keep it Real Keep it Possible!」

