新北採筍一日遊 好玩又好吃

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

炎炎夏日熱到讓人吃不下飯，來盤鮮甜冰涼的綠竹筍保證胃口大開，新北市是全國最大綠竹筍產地，目前正值盛產當季，農業局日前舉辦筍王大賽，新店筍農種出的綠竹筍甜度高達9.2，入口比蓮霧還甜，市府趁勢推出採筍農活一日遊等活動，要讓民眾假日下田當農夫，體驗好吃又好玩的採筍樂趣。

農業局指出，全市綠竹筍種植面積達2328公頃，年產1萬2千多公噸，產值達17億元，主要產區在五股、三峽及八里，加上市府近來推廣青農生產及有機栽培，強調不使用農藥與化肥，目前已有24個綠竹筍產銷班，560位筍農擁有吉園圃等有機產銷履歷，綠竹筍可說健康安全又好吃。

農業局日前舉辦筍王爭霸戰，邀請70位優良筍農參賽，結果由新店筍農陳能恭以甜度高達9.2的綠竹筍奪冠，吃起來比蓮霧還甜，讓現場評審讚不絕口，更一舉打破新北市今年甜筍紀錄。

朱立倫市長2日出席「新北健康三寶－綠竹筍推廣記者會」，與名廚「水蛙師」張和錦一起下廚親做冷筍沙拉，他表示，綠竹筍有新鮮、甜度高、品質好與高纖維的特色，吃起來健康無負擔，是不可多得的健康美食，市府也推出「田間廚房－採筍一日遊」活動，邀請民眾下田體驗採筍的農趣，自己採的綠竹筍，相信吃起來更香甜可口。

(中國時報)