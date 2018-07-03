八堵鐵橋除鏽上漆 明年中完工

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中國時報
╱基隆報導

基隆市八堵鐵橋因2001年納莉颱風來襲時遭到摧毀，隨後進行重建工程，並於2005年完工重啟，歷經13年風霜後，鐵橋多處已出現鏽蝕斑駁，影響觀瞻及結構安全，經過民代向台鐵反映後，台鐵承諾進行除鏽上漆，並預計明年6月10日完工，以融合在地景觀。

八堵鐵橋跨越基隆河，是鐵路縱貫線基隆至八堵間必經的橋梁，也是基隆河鐵路沿線的特色景觀之一。八堵鐵橋的鋼梁從日據時代至今，鐵橋早已老舊，維修費也高，台鐵配合基隆河整治工程，依200年洪水頻率辦理改建，提高原橋面1.5公尺高度，八堵火車站沿線軌道亦跟著抬高。

八堵鐵橋雖然在2005年改建重啟，但基隆多雨的氣候，使得如今橋身已出現斑駁鏽蝕，經過地方反映後，台鐵對此在去年發包修繕，已架起施工鋼架，並將會除鏽上漆，但為配合基隆市景觀自治條例，交旅處與台鐵協調，上漆時能以融合周邊景觀為原則來上色。

台鐵台北工務段表示，根據市府研擬的「基隆市景觀自治條例」，與交旅處協調，希望未來在八堵鐵橋除鏽上漆時，能融合周邊景觀。工程內容包括，將八堵橋外露面清理、除鏽、塗裝，部分內面也除鏽、塗裝，並將大梁鋼鈑補強、工地接頭續接鈑補強、螺栓抽換等保養工程，預計明年6月10日完工。

(中國時報)

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