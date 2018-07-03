年輕人不是冷感 是反感

2018年07月03日 04:11 中國時報 邱師儀

每4年1次的世足賽，剛好都和縣市長大選強碰，4年前大家對於剛崛起的柯文哲感到新奇，4年後的今天，選民大概也都把柯P看成老練的政治人物之一，那也就代表大家又回到寧願看世足也不願意看政論節目的常態，更不用說沒人在乎蘇貞昌怎樣打侯友宜的文大宿舍案了，也少有人關心黃偉哲是不是林飛帆口中的那顆西瓜。

絕大部分20～34歲的年輕人，低薪悶了多年，終於可以在世足年，管他老闆、管他期末考，熬夜的熬夜、下注的下注，這種年輕世代集體小確幸已經不小了，是一種大確幸，所反映的已經不是政治冷感，而是政治反感。

民進黨執政這2年，很多暗潮洶湧是他們缺乏能力發覺的，因為他們和過去國民黨的衰敗過程一樣，帶頭的幾個都在老化。民進黨的政治菁英，從北到南，從姚文智、蘇貞昌、林佳龍、黃偉哲到陳其邁，似乎還在跟從太陽花世代幕僚的眼光在看網路政治，殊不知才短短兩年，「政治的足球」已經從7年級踢給8年級生。小英從2016年大選時即鎖定天然獨世代，從迴避九二共識到年金改革，幾乎都在針對這個世代進行灌溉。

殊不知這是個「黑天鵝」肆虐的年代，早從英國脫歐、川普當選，再到今年世足連南韓都可以2：0完勝德國，很多局勢的發展，政治人物已經跑不贏網路上各種言論的競速，而且當他們回過神時，往往都已經演變成超級颶風。小英的算盤不但沒討好到年輕人，年輕世代討厭民進黨的比例還越來越高，這種情緒尤其聚焦在小英身上。今年5月民進黨自己做的民調，20到29歲不滿意小英者達49.9%，高於滿意度37%。種種跡象顯示民進黨的政黨形象大幅崩壞，尤其與小英總統綁在一塊的時候。

此外，隨著PTT使用者老化，年輕鄉民轉而在DCARD與IG上活躍，社群媒介的轉換恰恰與中研院社會所發現「年輕人統獨意向轉變」的現象相呼應。儘管2011～2017年20到34歲台獨有年輕化的趨勢，但值得注意的是，近兩年支持台獨的年輕人比例下降了將近10個百分點。儘管這不必然意謂年輕人支持統一，但是過去全民最大共識的中間立場與維持現狀再次擄獲主流年輕人的心。隨著大陸崛起，很多台灣年輕人也不再以民進黨的眼光打量與鄙視大陸。

台灣經濟持續疲軟，大陸經濟崛起後，在人文方面逐漸精緻化與網路主流世代的替換，共同成為民進黨再也無法像過去一樣吸引大量年輕人的主因。2018年大選中值得特別近距離觀察的是，高雄與台南這兩場市場選舉，最符合年輕人可以投賭爛票的對象包括：「虧雞福來爹」的台南林義豐，與誠實說出「高雄又老又窮」的韓國瑜。這兩者在不同程度上都是去政黨化的，可惜各家有線電視都已被不同顏色的政黨所盤踞，自然看不到這些人在南部正在鬆動民進黨票倉的土壤，這些候選人不一定這次就能選上，但卻能讓民進黨大量失血，並且預告2020年的政黨輪替。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)