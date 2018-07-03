新南向對台商產業升級幫助有限

2018年07月03日 04:11 中國時報 潘華生

由於大陸的生產成本持續高漲，近來許多外商被迫退出大陸。再加上中、美在經貿上的對峙，據此，蔡總統日前頗為得意地指出：台灣要透過與新南向國家的經貿合作，重新布局台灣的國家經貿戰略，以多邊多元的經貿合作計畫，結合東南亞、南亞國家的產業發展進程，布局台灣的產業發展。目前因美中貿易紛爭而產生的變局，可「證明當時判斷是對的」。

蔡總統話才說完未久，聯電就宣布：旗下大陸子公司和艦、聯芯、聯暻等半導體公司將合併申請在上海證券交易所上市。這是繼鴻海的FII之後，台灣第2家重量級上市公司申請大陸上市。聯電強調，這是為因應大陸半導體市場的快速成長，透過大陸上市募資，和艦將可再投資、複製既有的成功模式，拓展大陸市場，同時提高行業競爭門檻並強化聯電既有競爭優勢。可見台灣企業登陸大陸的模式、目的與方式，已然發生改變。

其實，國家或地區之間的經貿關係發展，不能脫離經濟發展的規律性。廠商前往海外投資發展，在不同的階段會有不同的動機，包括降低成本、尋求市場、特殊資源取得、競爭接觸等不同的動機。

早期台灣前往大陸投資的廠商大多為降低成本型的廠商，受到台灣生產環境變動的壓力，因而轉往生產成本低廉的大陸或東南亞投資以增加獲利。由於此類型廠商的海外投資往往跟隨供應商、顧客與國際大廠的海外投資，自身缺乏策略上的自主性，更受到國際大廠不斷要求降低成本的壓力，因此，此類型的廠商最可能採取退出大陸，移往更低成本的南向國家，或往成本較低的內陸省分遷移作為策略選擇。

尋求市場型的廠商以考量當地市場規模與成長潛力為主要的海外投資動機考量因素，且由於依賴國際大廠程度較低，因而較具備策略上的自主性，他們想要依託快速成長的市場，壯大自身的規模與能力，並建立自主的品牌資源。聯電赴大陸投資上市屬於此類。

特殊資源取得是近來歸納後進國家企業對外投資的重要動機。許多先進國家有著較好的技術與體制，較發達的資本市場、較好的市場監管，在此投資有利於取得先進技術，環境不確定性與交易成本較低，募資較易也可提高企業的信賴透明度與國際聲譽。近來投資日本與美國威斯康辛州的鴻海公司屬於此類。

競爭接觸也是企業海外投資的重要原因，目的是與主要的競爭者在國際多重市場保持競爭互動接觸，避免自身脫節並防止競爭對手壯大。台積電前往大陸與中芯、格羅方德保持競爭接觸屬於此類。

其實目前外資，包括台資在內，確實有部分開始撤出大陸，許多是降低成本型的廠商已經無法適應大陸快速上升的成本，也不乏是在大陸市場競爭的失敗者。相反地，在某些高科技、高附加價值領域的特定產業，最新的中國投資熱反而方興未艾，以台灣極具優勢的半導體產業來說，最近幾年，世界半導體巨頭，包括Intel、AMD、ARM、高通、台積電、聯電、三星、格羅方德、海力士紛紛前進大陸投資。

除了高科技產業之外，台灣對大陸服務業的投資正在成長。台商投資大陸的目的已然轉變，一樣是投資中國，所不同的是投資的產業與科技含量、附加價值已經完全不同了。換言之，台商投資大陸正處於「產業升級目的」階段，進入高科技與高資本密集行業，這也是台商排隊進入A股上市的主要因素；投資東南亞則仍然是「降低成本目的」，兩者非但在金額上不能相比，本質上也已不同。

甚至也有少部分台商開始進入美國、日本，取得技術資源與體制資源。但從整體上來看，台商投資仍呈現西進的大趨勢，看起來並未因所謂的「新南向」而改變。

根據歷史經驗，中美之間的貿易戰是個中期的不確定因素，當然可能影響到目前的廠商國際化布局以規避貿易風險。但目前台商正在升級，在尋求市場、特殊資源取得與競爭接觸等動機的海外投資，才正在開始，而「南向國家」所能提供的幫助其實非常有限。

（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)