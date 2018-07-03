董雲裳成反中親台祭品

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳一新

美國國務院代理亞太助理國務卿董雲裳打算今年7月底離開她服務25年的國務院，她對台灣一向友好，但在親台國會議員眼中卻「友台」不夠堅定，在反中人士看來又「反中」過於軟弱。得到前國務卿提勒森的力保，卻未獲新任國務卿蓬佩奧的青睞，最後自然只有「被退休」。

早在2016年我國政黨輪替之際，時為亞太副助卿的董雲裳就與中國磋商，為台灣爭取以「中華台北」名義與「觀察員」身分參加世衛組織，且不辱使命。不過，時任白宮首席策士的巴農卻認為，她在對中政策上「過於軟弱」。巴農去職後，總算在提勒森的堅持下，她參加參院外交委員會的提名聽證會，一旦通過，幾乎就篤定真除亞太助理國務卿。

不幸的是，國務院網站將我國國旗下架事件正好在當時爆發。在代表國務院出面說明時，她表示美國從未承認我國為一個國家。她的答覆明顯是奉國務院之命向北京示好，但卻得罪了友台聯邦參議員魯比歐，認為亞太助卿一職應由更支持台灣與捍衛人權的人士出任。行政部門與立法部門的不同調，以及魯比歐的強力杯葛，讓她的提名案一直躺在參院外委會。

在國務院裡，亞太助卿官位雖不高，但職務重要，主管中國、台灣、北韓等東北亞事務。蓬佩奧取代提勒森後，董雲裳的人事案更是風雨飄搖，媒體一下子報導蓬佩奧對她的提名案有意見，一下子又說蓬佩奧提名未通過前就以中情局局長身分密訪北韓，卻未要她隨行。媒體並報導，蓬佩奧不僅未讓董雲裳在華府會見北韓領導人金正恩的特使金英哲，也未帶她赴平壤為「川金會」安排前置作業。

身為主管官員卻「被置身事外」，當然令她備感失落，自然生起「不如歸去」之念頭。當下，董雲裳的失意反映了川普政府在對華政策上的「反中」趨勢。在經貿上，華府正將矛頭對準北京，美、中在打經貿戰的同時，川普正與國會聯手，制定對中國更嚴苛的法律，不讓中國公司以各種手段取得美國高科技與通信的知識與技術。在軍事方面，五角大廈除了不再邀請大陸海軍參加「2018環太演習」之外，國防部長馬提斯也與解放軍將領在新加坡香格里拉會議上，為南海與對台軍售議題上爭鋒相對。現在國務院亞太助卿人事行將更迭，不啻顯示川普有意在外交政策也與中國對抗。

有意思的是，在美中貿易戰之際，川普時而重用「溫和派」的商務部長羅斯與財政部長穆欽，時而又重用「強硬派」的美國貿易代表賴海澤特與全國貿易委員會主委納瓦洛。在新加坡與中國將領唇槍舌劍沒多久，馬提斯就應邀訪問北京。由此觀之，在外交領域上，美中關係再怎麼劍拔弩張，也要留下轉圜的空間與能在雙方都說得上話的人。

從董雲裳的官場失意與美中關係之間的一緊一鬆著眼，台北的國安高層也要進退有節，不要「剃頭擔子一頭熱」，才不致進退失據。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)