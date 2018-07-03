2018年07月03日 04:11 中國時報 毛嘉慶

中華民國究竟是一個能夠「莊敬自強，處變不驚」的自由經濟體，還是必須附庸於帝國主義的傀儡？6月底，美國剛啟用新的駐台代表處，傳出最受矚目的大動作就是美國海軍陸戰隊將重新進駐台北。客觀回顧，越戰後乃至後冷戰，美國對中華民國決絕的斷交，與中國在1989年「六四」之前那段蜜月期，說明華盛頓的現實利益考量高於一切，並非因為我們是亞洲民主堡壘，就具有如何的不可取代性。

研究美中台戰略的專家大致認為：從20世紀中葉至今，帝國主義以資本型態包裝的全球經略，讓美國從二戰結束後，就不斷地以重建經濟秩序為名大舉擴張，在美元與石油輸出體系混合的戰略掌控下，至今不但中東戰禍不斷，非洲、拉丁美洲等地翻不了身，就連先進國家在內的大多數地區，貧富差距都不斷擴大。華爾街的金融大鱷與軍工財閥，藉由種種輸送與條件交換宰制美國政府，更讓全球陷入順從美國才能生存的掙扎與怨嘆。

姑且不論其粗暴的戰爭手段，當美國要任何地區開放市場讓她長驅直入時，自由經濟這頂大帽子搭配貿易制裁的大棒子，是每個國家都無法抵擋的壓力。但當美國要你進貢時，乖乖繳保護費尚且不足，還會以關稅政策嚴重打擊商業行為。這些惡例，哪個國家不是心有戚戚焉？美國橫行國際的唯一標準，就是美國利益，台灣當然也在這個美國宰制的體系之中。

從2016年蔡政府上台後，台獨議題在國內始終凌駕一切民生之上。能源短缺、低薪高房價與惡劣的勞動環境，已經讓國內充滿不安、瀰漫虛無主義。然而執政當局不但不思務實解決問題，還事事以政治手段操作對立，甚至將國家資源視為其禁臠，於是乎綁樁有之、圖利有之，台灣幾乎窮得只剩下選舉與鬥爭，這一切，總統和行政院長玩得不亦樂乎，百姓卻挨得苦不堪言。

單是今年，蔡政府就先以「拔管案」轉移惡搞《勞基法》的爭議，接著又因農民血本無歸及任用吳音寧的政策失當開啟新爭端；下半年剛開始，退休軍公教的年改爭議又層出不窮。長此以往，在文化、價值、認同已經嚴重分歧的社會中，國家還有前途嗎？美國並未與我國復交，逕派陸戰隊進駐台北，究竟是國家被操弄的國恥，還是找到靠山可以跟對岸對抗？毫無疑問，蔡政府為周全其一黨之私，已經將國家利益交到帝國主義的手中了。

既然民進黨只重視選舉帶來的資源分配權，我們還要繼續俯首甘為刀俎上的魚肉嗎？政客不斷翻新堆疊的政治話術，只為啃食民脂民膏，對於治國與和平繁榮毫無建樹。為了民眾的切身福祉，請大家睜亮雙眼，必須在年底的九合一選舉用選票給民進黨一個教訓。（作者為資深媒體人）

(中國時報)