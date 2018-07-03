新鮮人起薪創新高是偽宣傳

2018年07月03日 04:11 中國時報 主筆室

勞動部發布最新調查，宣稱新鮮人起薪看漲，大學以上學歷者去年起薪達到29922元，突破1998年的29887元，也就是比20年前高了35元，職場新鮮人「起薪倒退」狀態走入歷史。

這條新聞似乎在呼應蔡總統近日演說中表示，台灣經濟是20年來最好的狀態。這條新聞真的能呼應民進黨政府治國有方，經濟「一片大好」的說法嗎？

細心的民眾都會發現這裡存在著兩個不小的問題，首先是它調查的對象是「大學以上」學歷的新鮮人，其次是目前物價和20年前不同，可以不經物價調整而直接比較嗎？

首先，所謂「大學以上」，一般包括學士、碩士和博士。以教育部網站可以取得的資料來看，1997年大學畢業生8.6萬人，博碩士畢業生1.5萬人，博碩士合占大學以上畢業生的15%；2016年，大學畢業生22.9萬人，博碩士畢業生5.8萬人，博碩士占大學以上畢業生的20%，比20年前提高了5%。若博碩士畢業生起薪平均高於大學生1萬元的話，這多出的5%博碩士生就可以讓「大學以上」畢業生起薪提高約500元。所以若要比較，應該直接比較目前的「大學」畢業生，和20年前「大學」畢業生起薪才適宜。

但第2個問題更嚴重，就是物價不同更不宜直接比較，當前物價比起20年前大約提高了20%，因此即使名目上畢業起薪追上了20年前，但經物價調整的「實質起薪」還是大幅下跌了20%，這其實是很大的跌幅。

但這些比較似乎仍然無法完整呈現適當的比較，因為20年前有大量的專科生，現在幾乎全部消失而成為大學生了。以上述1997年而言，11.4萬名專科畢業生還多於8.6萬的大學畢業生，但今天這種程度的「專科生」已統統變成了「大學生」。

若專科畢業生全算成大學畢業生，而兩者間起薪有5000元差距的話，其實會讓平均起薪下降約2500元。所以，若要比較目前和當年程度相仿的「大學」畢業生「實質起薪」，約略可將目前的3萬元除以120%物價指數，加上專科生效果的2500元，扣除碩博士比例效果的500元而得到27000元，而這明顯還是低於20年前的3萬元。

但是，這樣的比較就表示目前大學畢業生「待遇」遜於20年前嗎？2001年台灣一般勞工進入了「周休二日」，一般勞工每周工時少了4小時，以每周工時44小時來看，這等同實質調薪近1成，以當年起薪3萬來看，這等於多了約3000元，將上述27000元加上3000，又回到3萬元了，也就是兩個時點的大學畢業生起薪實質相當。

當然，如此調整是否合宜，可能會有見仁見智的看法。

然而，在蔡政府當前民調偏低的情況下，這條新聞顯示了目前政府各機構的一種普遍心態，就是只要看到可以彰顯「施政成效」的任何數據資料，立刻拿出來對民眾進行廣宣，希望對民調滿意度有所幫助。但是，在民眾明明感受到景氣情況不佳、對現況感到不滿的情況下，這種做法其實沒有幫助，只會讓民眾懷疑政府又在進行「偽宣傳」－再怎麼缺乏學術訓練的人，也都知道今天的1元不能和20年前的1元相比，因為有物價上漲。所以，除非經過物價平減後的真實收入或起薪已經顯著超越過去，否則拿出來宣揚可能只會得到反效果，而不是官方預期會產生拉抬民調的正面效果。但若目的是為了取悅上級或層峰，也許真會有其效果，然已非屬吾人評析範圍之內。

起薪高低雖應關注，但能否迅速調薪更為重要。依主計總處公布最新數據，2016年全國民眾平均每月總薪資（經常性加上非經常性薪資）為48790元，但「中位數」月入只有40612元，也就是全台近半受薪者月均收入不超過4萬元，更有3成受薪者月入在33631元以下，如何提高這些受雇者的薪資才是最重要的課題。而勞動部在「一例一休」問題上未深入了解民意，搞到朝令夕改，讓有心、有能力加班增加收入者被迫兼差彌補差額，更讓不少底層民眾抱怨，如何解決此事應比歡慶「起薪創新高」重要吧！

(中國時報)