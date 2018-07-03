阿扁還記得吃豆腐

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中國時報
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前總統陳水扁應該沒有記憶退化的問題。他這幾天拿世界盃足球賽為題，又在臉書「新勇哥物語」消遣蔡政府。陳水扁說，他期盼蔡政府能提出申辦FIFA世界盃的長遠計畫。

陳水扁說，他在總統任內，曾提議由政府選拔20位、年齡不超過10歲、體能優異的小朋友，提供每人每年1萬美元的公費，送到巴西最好的足球學校訓練10年，畢業後並幫助爭取到世界第一流的職業球隊踢球，目標訂在2018年台灣要打進全球32強，揚威於世界盃。剛好就在今年。

阿扁這話，似乎有些扼腕興嘆的味道。但他可能沒想過，當年他這個建議，不僅只停留在他自己的想法而已，從來沒有付諸實行，而且，他這個想法還不切實際。只要看過世界盃足球賽的人都知道，要培育能拚入世界盃舞台的選手，不是只選拔20人去巴西訓練就能成事。選訓20人的說法，外行到完全不懂足球。

另外，滿腦子台獨的民進黨政府目前正透過各種方式，主張以台灣名義參加奧運會及其他國際賽事。陳水扁也明白，在當今國際現實環境下，民進黨政府要爭取主辦世界盃足球賽已經很難，更遑論用台灣名義。陳水扁簡直在吃蔡政府豆腐。

陳水扁的「新勇哥物語」也沒把話說清楚。照陳水扁的邏輯，主辦世界性運動賽事有助於連任；但蔡英文政府能不能撐得過2020年都還有問題，哪還有什麼機會去想爭取2026或2030年世界盃足球賽主辦權的長遠計畫。

當然，蔡政府若有這個心胸，願在她任內爭取主辦，然後讓後來的執政者享受舉辦世界盃的榮耀，那就另當別論了。

(中國時報)

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