倉促的年改 混亂的救濟

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳景欽

針對軍人年金改革，在立法院不斷電、馬拉松式的表決，於6月20日終於通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，並於7月1日同步與公務員的年金改革一併實施。如此攸關軍人退休重大權益的法案，是否已進行充分的溝通與辯論，實有很大的疑問；更讓人質疑的是，在修法通過至正式實施竟只有不到10天的時間，也無怪乎，不管是軍人或公務員所收到的重算處分書要不是張冠李戴，就是試算有問題。凡此錯誤，卻還得提起行政救濟來糾正，但以目前的制度，不僅紊亂，更是漫漫長路。

由於主管機關準備不夠周全，加以對於重新計算的方式亦未能明確告知退休者，故當事人收到重算的處分書時，必然對其中的過程與結果產生不信任。如果受處分者對於處分有疑義，自然得提起行政救濟來加以糾正。只是目前的救濟，根據身分的不同，區分為兩條途徑。

原本依據《公務人員保障法》第25條第1項，不管是現職還是退職公務員的權利，受到不當行政處分的侵害，皆可向公務人員保障暨培訓委員會申請復審，若仍維持原處分，則可向行政法院提起行政訴訟。惟《公務人員保障法》所適用的對象，排除屬聘任性質的公立學校教師及軍人，但依據此法第3條，卻適用公立學校的職員，這就造成公校老師及軍人對於重算處分，必須先向處分的上級機關訴願，訴願不成後才能向行政法院提起訴訟。

如此的救濟體系既顯得紊亂，也可能使相類事件，因復審或訴願的機關不同，致產生不同的重算結果。於此就凸顯出，因年金改革的倉促，致對所有公務員造成重大的衝擊與極大的不便。

更值得注意的是，在年金改革採溯及既往下，必然會產生對信賴利益受侵害的憲法爭議，這實不可能由公務人員保障暨培訓委員會、訴願委員會，甚至是行政法院來加以解釋，得由大法官來為決定。只是依據《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第2款，人民聲請釋憲，僅限於用盡一切法律救濟手段，才得為之。則如年金改革的釋憲，就應從復審或訴願，經高等行政法院，然後到最高行政法院判決確定，才能為之，以致遙遙無期。

也因此，基於對軍公教人員權利保障的急迫性，主管機關，尤其是地方政府，就應依據《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第1款，以適用法律有違憲之虞，趕緊聲請釋憲。而大法官也應慎重考量，該否為暫時性的處分來先行凍結，畢竟，這對軍公教來說，一旦實施，就永難回復。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)