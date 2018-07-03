2018年07月03日 04:11 中國時報 李沃牆

《公司法》修正係為建立良好的公司治理制度，並善盡社會責任，惟目前不僅修法版本眾多，其中有關「大同條款」、「SOGO條款」及「法人董事」爭議較大，若貿然通過實施，恐後遺症不小。

其一，「大同條款」指的是《公司法》第173條之一，「持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會」。固然，此次修法係為爭取股東平權，倘按行政院版修正版本通過，則未來市場派只要設法集結過半股權，就能隨時召開股東臨時會，發動董事改選，不僅影響經營權穩定，亦會損及其他投資人權益。

據悉，目前三圓建設董事長王光祥父子持有逾10%的大同股權，若加其他大股東的持股推算，合計約持有大同超過35%，若再加上鄭文逸姪女鄭佳佳、新大同及欣同等市場派持股，估計有將近40%以上持股，較大同派可掌控的20%還高。如果《公司法》按新增條款通過，則百年老店大同在年底即將面臨殘酷的經營權爭奪戰，恐朝夕不保。

大同只是個案，其他股權較分散的公司都可能遭遇經營權紛爭。為避免市場派與公司派隨時發動經營權角力戰，須有配套方案，如對於大股東適格性審查，以及持股期間的限制，才能自行召集股東臨時會。另外，持股過半的股東應先請求董事會召集，董事會一定時間內未召集，才能自行召開股東臨時會。

其二，太平洋SOGO百貨經營權在太設集團章民強、遠東集團徐旭東、太流董事長李恆隆三方爭奪下，官司纏訟10多年至今仍未結束。此案不僅錯綜複雜，也讓外界眼花撩亂；而最終經營權是否歸屬於遠東集團的關鍵就在《公司法》第9條。「SOGO條款」規範公司負責人，代理人若觸犯《刑法》第15章「偽造文書印文罪」，經裁判確定，中央主管機關與「利害關係人」均可撤銷或廢止登記。

然而，經濟部先前悄悄於修正條文中加上但書，「即使三審定讞，經濟部仍有權限決定是否撤銷登記」，被批評是為SOGO案量身訂做的「帝王條款」，企圖為SOGO增資案解套，受抨擊後才刪除此但書。又此修法涉及政府該不該維持公司登記的可信度，是否溯及既往，應有進一步討論的必要。

其三，針對《公司法》第27條「法人董事」是否刪除一事仍議論紛紛。同意刪者認為，法人董事隨時可以改派，形同空白授權、缺乏互信，不僅侵害股東對董監事的任免權，影響股東的平等，更難以釐清損害賠償責任。反對刪除者則認為，若剝奪投資機構指派法人代表的權益，投資機構無法指派法人代表，勢將影響外資與其他企業的投資意願；再者，國營事業少了法人董事影響頗大。有鑑於此，兩相權衡下，宜有配套措施。（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)