2018年07月03日 04:11 中國時報 廖咸浩

幾年前曾聽一位在我課上的大陸清華交換生說起，有同學問她大陸是否有網路？我當時心中覺得極為不可思議，但認為這是極少數的少數，多數台灣年輕人不會這麼無知。這兩天卻又聽到了更多沒有那麼不可思議、但卻讓人更憂心的現象。與我閒聊的同學是來台已有時日的陸生，極為喜愛台灣，與我聊起這一切也是在我再三追問下才願開口，而他的出發點也是憂心台灣這類的趨勢會傷害到自己。

首先，他所提出的數字就讓我極為震撼。他指出某名校的大陸留學生，有10%都開學沒多久就決定休學回陸，而仍然在學的陸生也有一定比例處在是否要繼續在台學業的困頓之中。我追問是台灣的氣氛或是學校資源造成這樣的現象時，他表示，資源通常不會是他們來台灣求學最重要的考量；原則上，來台灣的陸生不是對台灣有極大的好感，就是對台灣頗為好奇。之所以會休學主要是氣氛不對：故意漠視雖較常見，但強烈的敵意也時有所見，嚴重時霸凌也會有之。

他舉了一個名校的例子。某理工科的女生常被實驗室中的台生捉弄，藏匿她的實驗器材甚至丟棄，以致她常無法準時交作業，而更令人意外的是指導教授居然對此不置可否。該生又舉了幾個台生抄襲陸生的事例，有些甚至已經到了完全複製的地步，然而各校的處理方式並非皆能服人。這類事件在台生之間反而少見，或許認為陸生較好欺負使然？然而當陸生挺身對自己權益較直白而素樸的堅持時，他們反而成了各方白眼和批評的對象。

一般新聞學的判斷都會認為，若有1個案例浮出水面，則意味著有10個藏在水面下，由此可知情況已到了不容輕忽的地步。要知道，這些陸生不是網路上的五毛，而是台灣最友善而台灣也最應爭取的年輕人。如此對待這群人，其中所隱含的對兩岸關係的期待是什麼樣的期待？

日前，我在大陸開會時遇到一位曾在台灣某名校念過碩士的教師。她很感性地告訴我說，在台灣念書的日子是她人生的轉捩點，不但老師給她很多啟發，同學也都為她樹立了學習上的榜樣。也因為老師的鼓勵讓她決定繼續到國外深造。她說，每次想起在台的日子，心中便充滿了感動與感恩。

這才是台灣應在陸生心中留下的印象。然而，這10年間到底發生了什麼事，讓台灣從陸生的最愛變成了既愛又怕的對象？而如此演變下去最後會不會從根本變成陸生的噩夢？

問起這位陸生對台灣年輕人的印象，他一直很客氣地強調台灣同學各方面都很讓他佩服，不願有所風月。但最後他隨口說的一句話卻回答了我的問題：「台灣是這麼自由的地方，為什麼資訊這麼封閉？」

（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)