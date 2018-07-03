內政部長請辭 梅克爾政府拉警報

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

德國總理梅克爾「開放門戶」移民政策引發的聯邦政府內鬨進一步白熱化，執政聯盟主要成員「基社盟」黨魁暨內政部長澤霍費爾，因反對梅克爾與歐洲聯盟達成的移民協議，1日晚間請辭部長與黨職。此舉恐危及梅克爾組成不到百日的聯合政府及梅克爾個人政治生涯。

面臨此重大危機，梅克爾斷然決定2日下午再與澤霍費爾會談，為挽留這位內閣要角盡最後努力。她期望雙方能在移民／難民問題上，談妥彼此都能接受的折衷方案，以避免聯合政府垮台、確保她的基民盟與基社盟數十年結盟情誼不致破裂。

澤霍費爾反對移民協議

基社盟1日於慕尼黑召開馬拉松式會議，辯論是否接受梅克爾6月29日在歐盟峰會達成的移民／難民協議。澤霍費爾對協議內容持強硬反對立場，最後於會中主動請辭內政部長和基社盟黨魁職位。基社盟國會領袖強調，將不容許澤霍費爾辭職，會持續勸說他留下來。目前尚無法確定，澤霍費爾若堅持走人，會否導致基社盟退出梅克爾的執政聯盟。

澤霍費爾一直要求梅克爾緊縮移民政策，更主張德國應單方面加強邊境保護措施、拒絕已在其它歐盟國家登記過的難民入境德國。他對歐盟峰會的協議也不滿意。

等兩方高層對話再定奪

歐盟上月底峰會達成的協議，各國將在「自願」的基礎上，更廣泛地共同分攤重新安置難民的重責大任，也將在歐洲以外地區設立移民中心，以滿足義大利反移民新政府的訴求。

澤霍費爾證實自己的辭職決定後說，基社盟將與梅克爾領導的基民盟進行高層對話，再作最終決定。分析家指出，如果澤霍費爾去職，基民盟和基社盟的政治聯盟有可能終結，從而讓德國大聯合政府失去國會多數席位。德國目前執政的大聯合政府由聯盟黨（基民盟加基社盟）和社會民主黨，於今年3月14日組成。

自認與總理會談無效

基社盟與基民盟有近70年盟誼，如今兩黨在移民／難民政策上出現嚴重分歧。梅克爾先前認為歐盟峰會協議能滿足基社盟的要求，並稱她與澤霍費爾6月30日晚的會談，取得了很好的結果。但德國《畫報》指出，澤霍費爾在提出辭職前曾表示，與梅克爾的會談是「無效的對話」。

(中國時報)