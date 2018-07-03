基社盟憂選情 選民反挺總理

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中國時報
／綜合報導

為了移民和難民問題，結盟近70年的德國基民盟（CDU）和基社盟（CSU）鬧分裂。政治分析家指出，CSU黨魁兼內政部長澤霍費爾之所以態度強硬，主要是擔憂難民問題有可能對今年秋天的地方議會選情造成衝擊。不過CSU所在的巴伐利亞邦最近的民調顯示，大多數選民傾向支持總理梅克爾處理難民問題的做法。

今年10月的巴伐利亞邦議會選舉，CSU面臨極右派「另類選擇黨」（AfD）來勢洶洶的挑戰，CSU為力保在巴伐利亞邦的執政地位，訴諸移民牌，澤霍費爾已表明，將收緊邊境管制、拒絕接收已在其他歐盟國家申請庇護的難民。他更警告梅克爾，如果未能與歐盟談妥協議，將單方面實施邊境管制。不過巴伐利亞邦上周進行的一項民意調查顯示，近7成民眾支持梅克爾的難民政策，亦即歐盟各國共同因應難民問題。

梅克爾2015年力排眾議，開放國門接收北非、中東等地的難民，迄今已有超過100萬人入境。梅克爾隨後已多次表明不容德國關閉邊境，批評這樣做將令容許歐盟公民自由流動的《申根公約》名存實亡。

在梅克爾斡旋下，歐盟成員國上周同意加強外部邊境管理，在北非設立難民甄別中心，西班牙及希臘等也同意收容那些已在該國登記、其後「二次遷移」到德國的難民。

(中國時報)

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