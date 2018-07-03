歐布拉多強悍 美墨恐將硬碰硬

2018年07月03日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

墨西哥政局變天向左轉！拉丁美洲第二大經濟體墨西哥1日的總統大選結果，由反建制民粹派候選人歐布拉多囊括逾半選票，壓倒性勝出。美國總統川普隨即推文祝賀，表示期待與他合作。然而，歐布拉多有「左翼川普」之稱，主張「墨西哥優先」，在邊界築牆及貿易問題上皆持強悍立場，未來有可能與川普硬碰硬，讓美墨關係更形惡化。

墨西哥選委會1日晚公布快速計票結果顯示，左派「國家復興運動」（Morena）的歐布拉多獲得53％至53.8％選票，大幅領先第二名的保守派「國家行動黨」候選人安納亞達到30個百分點。Morena領導的選舉聯盟也可望在國會參眾兩院獲得多數席位，讓歐氏成為墨國數十年來最強勢的總統。

64歲的歐布拉多曾任墨西哥市長，這次是第三度挑戰總統大位。過去近一世紀，墨西哥由「革命制度黨」（PRI）與「國家行動黨」（PAN）兩大主流政黨輪流執政，但治安與經濟一直不見好轉。於是，歐布拉多瞄準對兩黨厭煩的選民，誓言革除貪腐、打擊黑幫，終於讓政局變天。

歐布拉多發表勝選演說，矢言將致力於全國對話和解，和平解決分歧，反對外國干涉。此外，他希望與美國保持互相尊重，保護墨國移民在美國的利益，並表示將尋求和美國發展友好合作關係。川普則透過推特恭喜歐布拉多勝選，表示「非常期待與他共事。要讓美墨雙方都獲益，還有很多事要做！」

歐布拉多與川普的作風頗相像，有「墨西哥版川普」之稱。但兩人立場一左一右，歐布拉多更傾向勞工，川普則更倒向資方，歐氏因此被稱為「左翼川普」。

歐、川皆屬民粹型領袖，川普提出美國優先，歐布拉多主張墨西哥優先；川普奉行貿易保護主義，歐氏亦然。例如在美墨邊境圍牆的問題上，川普一再要求墨方妥協，但歐布拉多和培尼亞一樣，明言墨方不會為築牆計畫埋單；在NAFTA上，歐氏批評現時協定讓墨西哥工人得益太少，這些立場均會與美方形成對立。

(中國時報)