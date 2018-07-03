北韓棄核 波頓認1年內可完成

2018年07月03日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會後，美朝雙方在共同聲明中承諾會「努力實現朝鮮半島完全無核化」，儘管一些專家認為整個過程可能要不短的時間，但白宮國家安全顧問波頓1日表示，他相信北韓棄核可在1年內完成。

波頓在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》節目上表示，美國已制定一項計畫，1年內廢除北韓大規模毀滅性武器、核生化武器以及彈道飛彈，北韓必須完全配合並如實揭露相關訊息。他說，北韓若願和美方合作，就能迅速展開行動。預計1年內可廢除他們大部分武器計畫。

波頓還透露，美國國務卿蓬佩奧很快就會前往平壤，商談相關廢核計畫。有鑑於北韓過去表裡不一的言行，他們會謹慎談判，務必取得具體成果。蓬佩奧6月13日曾表示，希望在未來兩年半北韓能在裁武方面有重大行動，但波頓是首位對北韓去核化提出明確時間表的官員。

美國總統川普顯然與波頓不同調。他在同一天接受福斯新聞專訪，一改先前樂觀態度，表示他和金正恩握了手也達成共識，但談好的協議內容最終可能還是「行不通」。

至於北韓是否有心廢核，外界則是打上問號。《華爾街日報》1日報導，北韓剛完成在咸興一處飛彈工廠的擴建工程，該工廠主要生產固態燃料、洲際彈道飛彈、分導式多彈頭等，可無預警攻擊美國在亞洲的軍事設施，飛彈射程也可直抵美國本土。報導還提到，擴建工程大部分是在5月進行。

(中國時報)