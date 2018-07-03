苗可麗的幸福 陪爸媽慢慢變老

2018年07月03日 04:12 中國時報 洪秀瑛 專訪

苗可麗（左起）曾帶媽媽、爸爸、女兒到日本度假。

單親媽媽苗可麗（左）平時和女兒相處像朋友。

第二屆旺旺孝親獎

金鐘視后苗可麗近日在「2018旺旺孝親獎」訪談中，回憶爸媽養育之恩，最難忘他們曾不眠不休帶著她跑通告的日子，最難受的是2年前陪著罹口腔癌的爸爸進手術室，撕心裂肺的心痛十分煎熬，現在最幸福的是能陪著他們慢慢變老，「直到現在我出門，媽媽還會跟我說『人家拿東西給妳吃，不要吃』，一開始我會不耐煩，覺得媽媽太扯，我都幾歲了，後來我年紀漸長，突然間覺得有個人嘮叨妳是幸福的。」

苗可麗有2個哥哥、1個姊姊，只有她有表演天分，在爸媽眼中，她不是個麻煩小孩，只是不愛念書，15歲參加華視歌唱比賽，雖未得名，但被製作人林垂立相中出專輯《想！想一個人》。

她跑婚宴活動、隨軍友社勞軍都是爸爸開車接送，媽媽也陪她從台中搭國光號到台北錄節目，工作結束後，有時候跟媽媽要求想吃牛排或搭計程車，被拒絕就鬧脾氣，如今回想起來很後悔，「小時候真的太不懂事，長大回想起來都會很難過。」

手術房外虔誠念經

她因拍戲與家人聚少離多，直到爸爸罹患口腔癌，讓她改變很大，她哽咽回想爸爸剛確診時，在台中就醫過程不順利，她無助地上網找資料，也透過朋友推薦找到4位名醫，甚至尋求通靈朋友幫忙，最後決定由台大耳鼻喉科醫師婁培人開刀。回想開刀那天，等爸爸換好衣服，一旁的媽媽早已淚流滿面，她在外等待，不停的念經，過程十分難熬。

她說，當時想到爸爸在脖子要割一道大傷口、舌頭要切掉1小塊，光想那畫面就很心疼，她感受到爸爸生病時很無助，一定要給他信心，住院近20天裡，她和媽媽每天住醫院，那是她離家20多年後和爸媽相處最長的時間，「那時候才真正在當個女兒」，她說父母需要小孩的關心，好的醫生也很重要，「醫生給爸爸很大力量，爸爸現在講話都沒影響。」

以最好方式待父母

「我現在常回台中陪他們，坐在家裡角落觀察每個人，看著他們很開心，我就感覺很幸福。」有什麼心裡話想對父母說？她紅著眼眶說：「其實我常跟人家說愛要及時、要常常跟父母說我愛你，但我卻說不出口，可能家庭教育的影響，有時候想想，為什麼我抱別人的爸媽我都敢，對自己的爸媽卻不敢。」

她朋友的爸爸失智，前陣子陪朋友去探望，感觸良多，「我們都不知道父母以什麼形式離開我們，失智其實也是離開我們的一種，那時候想做點什麼也許來不及，至少在他們還知道你（妳）的時候，以最好的方式對待他們，『擁抱』是一個不用言語的力量。」可是她個性害羞，「我仍在克服」。

(中國時報)