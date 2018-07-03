送房給姊讓父母無後顧之憂

苗可麗有空就會回台中和哥哥、姊姊們全家人聚會。

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中國時報
專訪

「父母是我們最大的福田，很多人說百善孝為先，做再多的好事，都沒有比孝順父母來得更重要。」

苗可麗說，女兒剛滿月她就北上工作，她從不知道照顧小孩有多辛苦，有次她在台中老家，早上6點半叫女兒起床上課，才感受到爸爸的辛苦，「我很感恩爸媽，沒有他們，我怎能放心在台北工作，也很感謝哥哥們幫我把我女兒照顧得很好，我都希望大家好就好、不計較，因為這輩子能當家人非常難得。」

苗可麗的爸爸開完刀那年，給了她2個哥哥各1棟房子，獨缺姊姊，剛好她20多年前在台中買下一間公寓，爸爸向她開口：「那間給姊姊好不好？」苗可麗豪爽答應，「因為我有房子了，不需要那麼多，我現在能做的就是想辦法讓他們有最舒適生活、讓他們不要有後顧之憂、讓他們不要擔心任何人。」她說爸爸跟朋友聊天曾提到很開心有她這個女兒，他當時開口說房子給姊姊，她說好，讓爸爸嚇一跳。

她3年多前在台中買了一間上百坪房子，在媽媽生日那天帶她去看，媽媽看了很喜歡，她對媽媽說：「喜歡的話，這房子以後就是妳的了。」其實她早就買下房子，精心安排在媽媽生日當天獻上驚喜，「他們怎麼開心，我就怎麼做，他們可能也希望我哥哥過得好才放心，所以我就請哥哥們搬過去一起住，最好的方式就是把大家照顧好，我也可以好好工作，當你（妳）的出發點都是為了別人，發一個好的念頭，老天爺都會幫你（妳）。」

喝酒請勿開車

(中國時報)

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