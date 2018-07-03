萬芳攻雄蛋彌補「心裡的痛」

鍾欣凌（右）昨送蛋糕預祝萬芳演唱會票房開紅盤。（粘耿豪攝）

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中國時報
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萬芳將於12月8日在高雄巨蛋舉辦「時間仍然繼續在走」演唱會，2日記者會上，好友鍾欣凌現身送上高雄巨蛋造型的蛋糕，除了替6日生日的萬芳提前慶祝，也預祝她演唱會票房開紅盤。回想今年4月在台北小巨蛋的演唱會，萬芳透露心中藏有遺憾，因當天唱到超時，只好忍痛刪除歌單裡的〈夜照亮了夜〉，她坦言刪歌一直是自己「心裡的痛」，承諾高雄場一定會唱這首歌。

萬芳與鍾欣凌交情超過20年，當年因合作屏風表演班的舞台劇結識，進而成為好友，昨也是屏風表演班創辦人李國修老師的忌日，鍾欣凌感性表示，老師在天上一定也希望萬芳能重生，讓萬芳一度紅了眼眶。

1995年初嘗舞台劇

回想與鍾欣凌首次見面，萬芳說：「1995年我參與第一個舞台劇，欣凌是第一個主動跟我說話的人，一直覺得她很溫暖、很可愛也很漂亮。」透露4月台北演唱會上，看到坐台下欣賞的鍾欣凌從頭到尾淚流滿面，鍾欣凌昨聽聞笑說：「當天跟著唱到燒聲，還哭到快中風。」

而萬芳在台北演唱會一開場隨即秒哭，她表示當下不知為什麼哭，「有時意識比身體還慢」：「那天我哭，也感覺到離開的朋友同在，宇宙不分現在過去未來，大家都思念國修老師。」

萬芳高雄演唱會門票7日上午11點11分於全台7-11及ibon販售。

(中國時報)

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