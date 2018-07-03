老蕭操刀開發黃綺珊童真

黃綺珊（右）和老蕭一同合唱新歌〈當我們在同一個世界〉。

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中國時報
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黃綺珊2015年以本名《小霞》出輯，入圍第27屆金曲獎最佳國語女歌手，3年後，她重新以黃綺珊之名，推出新專輯《時光》，並請好友蕭敬騰（老蕭）擔任新歌〈當我們在同一個世界〉的作曲者和製作人，2人一同合唱，她形容老蕭在她心目中是個「王子」，讓一旁的他害羞表示：「小霞姊，太客氣了。」

兩人因合作大陸節目《最美和聲》結緣，黃綺珊說，自己很崇拜已故美國樂壇傳奇王子（Prince），覺得老蕭和Prince的音樂有共通之處，「因此在我心中，老蕭在一個很高級的位置。」她更讚老蕭聲音表現、口吻超性感、寫歌又厲害，而老蕭也自信：「為小霞姊作嫁的新作品，會讓大家看到一個前所未有的黃綺珊。」並誇她的演繹很有「童真感」。

老蕭拍胸脯收尾

黃綺珊透露新專輯開工初期一波三折，先是邀稿產生卡關，創作人寫了數個月因壓力太大難產，後來她靈機一動，邀請老蕭作曲，一開始想走東方調，老蕭則表示寫著寫著，就寫成現在的西洋歌的模樣。

在錄音時，黃綺珊一夜未眠，而老蕭因工作繁忙，進到錄音室時已是清晨5點，但兩人的狀況極好，錄數次即順利收工，老蕭還貼心要她趕緊回家休息，並拍胸脯表示後續工作都交給他，讓她大讚：「好Man啊！」

(中國時報)

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