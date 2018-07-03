黃少祺企鵝走路 被疑有隱疾

2018年07月03日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

「戲劇一哥」黃少祺最近被發現突然變「O型腿」，走起路來兩腿開開，宛如企鵝般，被揶揄難道有「隱疾」？其實，這是上周拍八點檔《金家好媳婦》一場逃生戲留下的職業傷害，他說，因兩腳的腳底板內側全瘀青，痛到多日無法蹲，走路也有困難，只能靠腳掌外側支撐，所以走路姿勢實在很難看！

黃少祺在《金家好媳婦》飾演的金彥鈞，劇中被好兄弟背叛、被恐怖情人陷害，近日還遭楊懷民飾演的「陳新民」囚禁虐待，賞巴掌、潑水、強光及噪音凌虐樣樣來，觀眾看了直呼心疼，他苦吞「最衰男主角」封號。

而造成他傷痕累累的這場戲，就是他逃走後，赤腳在柏油路、山路上拔腿狂奔，當時他的腳掌就已被小石頭磨到腫脹，還被木屑和不知名小刺扎進肉兩次，但也只能挑出刺、消毒後繼續跑。無奈劇情是他跑路後還被壞人撲倒，又得滾落山坡，連兩腳膝蓋、大小腿都布滿瘀青和小傷。

手掌腳掌都遭殃

腳掌紅腫瘀青後的幾天，他痛到完全不能蹲，每天只能狂噴撒隆巴斯冷凍噴劑，直到數日後才敢泡熱水，瘀青總算逐漸散去。其實他不僅腳受傷，當天還有一場戲是和壞蛋搶木棍，結果木屑也插進手掌裡，而且深到連木屑頭都看不到，助理只能用針把傷口撥開再挑出木屑。

對於災難不斷，還因拍戲受傷、掛彩，高EQ的他沒有怨言還自嘲是「被刑求專業戶」，感覺好像在參加戰鬥營。

(中國時報)