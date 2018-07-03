李心潔告白阿部寬「愛上你一點都不難」

2018年07月03日 04:12 中國時報 潘鈺楨 （吉隆坡傳真） 報導（吉隆坡傳真）

HBO Asia自製電影《夕霧花園》2日在馬來西亞舉行記者會，男女主角阿部寬、李心潔，導演林書宇、英國演員約翰漢納（John Hannah）、大衛奧克斯（David Oakes）等人出席。李心潔一席粉紫色小洋裝亮麗登場，她與阿部寬首度合作，雖然國籍不同但談情毫無障礙，她直接告白：「愛上他一點都不難！」

李心潔飾演馬來西亞華人「雲林」，二戰後為了紀念妹妹，打算建造一座日本花園，因此與阿部寬飾演的「中村有朋」有了師徒與戀人關係。她讚阿部寬個性感性、細膩，在片中甚至比雲林還要了解雲林，「所以雲林要愛上中村有朋一點都不難。」她精通中英文，記者會上一度因為主持人把「24歲」翻成「小時候」，覺得不精確，率性說：「乾脆我自己重講一次（中文）好了！」

阿部寬挑戰說英語

她為角色看了許多集中營、慰安婦紀錄片，「所以導演把集中營戲分放到最後拍攝，希望我越來越瘦、憔悴。」她在片中有住宿、逃離集中營的戲，認為體力、經歷上，都是極大挑戰。

阿部寬也做了許多功課，首度挑戰英語對白，表示有9成台詞都是英語，「有點難，但導演人很好，說我可以用『日式英文』，不用太道地。所以我必須練習『日式英文』，好像變得更難了！」他還學習茶道、閱讀大量藝術、園藝書籍，辛苦歸辛苦，好在口福不淺，透露拍片時李心潔常常餵他食物，「吃到我受不了，只好說不要再餵我吃了！」電影預計2019年上映。

(中國時報)