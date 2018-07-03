早安夯團ANGERME 讚台灣歌迷No.1

2018年07月03日 04:12 中國時報 專訪溫博鈞

連日本影后蒼井優都著迷的早安家族女團「ANGERME」1日首度在台開唱，因去年「熱舞銷售妹」影片暴紅的室田瑞希被觀眾拱上台秀搞笑熱舞，嗨翻全場，她說：「大家想看我跳，好開心！」成員們也用中文喊話「我愛台灣」、「大家喜歡ANGERME嗎」、隊長和田彩花的「呷飽未？」引來全場歡呼。

會後數百粉絲在門口排成數公尺長廊，歡送成員上保母車，引起西門町周邊騷動，成員們驚訝又開心，上車後迅速拍下這罕見的情景。和田彩花喜歡美術與佛像，推薦台灣歌迷們到日本觀賞「浮世繪」。

不捨和田彩花畢業

和田彩花明年將畢業離隊，她說：「這次海外公演歌迷會特別喊我的名字，讓我有了離畢業更近的感覺。」一旁的室田瑞希一反平常活潑形象，竟哭了出來：「和田學姊離開，我感到不安，也怕自己不能成為後輩的榜樣…」小妹船木結立即發揮大阪人本色打圓場說：「沒關係的，和田學姊離開以後，隊長搞不好就是我了！」讓笑聲沖淡感傷的氣氛。

成員對台粉源源不絕給她們驚喜印象深刻，竹內朱莉說：「唱到〈大器晚成〉時，台下突然轉身背對我們，一開始不知怎麼了，轉回身大家都戴上閃光眼鏡，畫面漂亮極了！從沒見過這樣的驚喜！」安可之前全場歌迷的大合唱，也讓成員們驚喜不已，「台灣歌迷的應援方式很特別，感覺溫暖動心。」成員們一致表示台灣歌迷「No.1」，盼能再來台和歌迷見面。

(中國時報)