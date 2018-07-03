神旺普諾麵包坊 插旗京站商圈

2018年07月03日 04:12 中國時報 何書青 報導

普諾麵包坊「承德1號分店」祭出開幕優惠，吸引許多民眾搶購。（粘耿豪攝）

神旺大飯店普諾麵包坊立足東區近16年依然擁高人氣，今年首度跨出飯店、進軍繁華的京站商圈。「承德1號分店」2日正式開幕，身處熙來人往的北車鬧區，加上2日至8日祭出「任購3個指定商品、可用1元加購人氣麵包」的超值優惠，吸引民眾搶購。

普諾麵包坊本店主打傳統台式古早味，以飯店的高水準製作，累積許多忠實紛絲，分店延續此精神，將百款麵包糕點帶到台北車站商圈。人氣王「蔥花麵包」有別於外面常使用豬油，行政主廚林弘富改用成本高出幾倍、更費工的發酵奶油製作，鋪滿每天新鮮現切的宜蘭蔥。加了鮮奶油、牛奶，類似哈斯的麵團，讓麵包更香也較能保溼，回烤也不怕變乾。

「丹麥波蘿麻糬」市面上少見且費工，使用可頌麵團，上面則是波蘿脆皮，包著軟Q原味麻糬，層次豐富；「沙拉蛋麵包」內餡有95％都是爆滿的水煮蛋，搭上小黃瓜、玉米粒、美乃滋製成，誠意十足。

波蘿蛋塔分店限定

鹹麵包中除了人氣王蔥花麵包，軟式大蒜麵包、肉鬆海苔麵包和火腿起司餐包都是必買；甜麵包的3大熱銷推薦則有匯集4種巧克力的「濃濃巧克力」、「丹麥波蘿麻糬」及經典「甜甜圈」。此外，林弘富也為分店打造限定商品，將推出正面看是波蘿、反轉看像蛋塔的懷舊「波蘿蛋塔」，重現記憶中的好滋味。

(中國時報)