CHANEL 屏風流瀉璀璨

COROMANDEL頂級珠寶系列《Impression Florale》項鍊，以取材屏風某處的景象，刻意於數塊「屏風板」上打造出不完整的花卉圖騰，並可透過鏤空結構映襯出佩戴者的肌膚，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。（CHANEL提供）

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中國時報
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COROMANDEL頂級珠寶系列《Impression Florale》戒指，以四方幾何圖形為基礎的底座，搭配柔美鏤空花卉圖騰，風格摩登大膽，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。（CHANEL提供）
COROMANDEL頂級珠寶系列《Impression Florale》腕表，表帶上之花卉圖騰，使用鏤空手法和拋光金線勾勒，盡顯柔美奢華，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。（CHANEL提供）
COROMANDEL頂級珠寶系列《Impression Florale》戒指，具流線感的幾何造型與鏤空花卉，凸顯主鑽之美，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。（CHANEL提供）
COROMANDEL頂級珠寶系列《Impression Florale》耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。（CHANEL提供）
香奈兒女士曾說，她無論搬到何處都需要屏風，而烏木屏風上的花鳥、動物，也成了本次COROMANDEL頂級珠寶系列的靈感。（CHANEL提供）

香奈兒女士與其傳奇，至今仍令時尚界著迷，而潛藏在她故事中的神祕符碼，更成了品牌創作的靈感泉源。走進她位於巴黎康朋街31號的寓所中，可追溯至17、18世紀的烏木屏風，圍繞出深紅亮麗的小小世界，漆亮表面的三桅帆船、花鳥等景物，更有著其與摯愛Boy Capel的共同回憶。

鏤空、拋光金線勾勒花花世界

香奈兒女士曾說：「無論搬到何處，總攜帶著兩面中式屏風和書籍，我完全無法住在開放式的房間，我需要屏風。」此次，CHANEL香奈兒全新頂級珠寶也首度以充滿詩意的烏木漆面屏風為主題，並以COROMANDEL（烏木）命名系列，打造可隨身佩戴的奢華世界。

COROMANDEL頂級珠寶系列共推出59件作品，包含23件獨一無二之作，而屏風上描繪的「花卉」、「動物」及「礦物」，則成了3大主題，呼應著香奈兒女士所鍾愛的圖騰們。其中，委身「花卉」主題下的《Impression Florale》，即使用似四方屏風造型的結構為基礎，並以鏤空和拋光金線勾勒出刻意打造出的不完整花朵圖樣。閃耀的鑽石，細節中透著若隱若現的肌膚，摩登中盡顯柔美奢華，全系列也將於8月中抵台巡展，令珠寶藏家們有機會近距離接觸。

(中國時報)

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