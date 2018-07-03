鄔瑪舒曼壓軸 洩春光

2018年07月03日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

《血觀音》台灣女星文淇選穿襯衫洋裝現身MIU MIU早春大秀會場，整體凸顯她的青春氣息。（MIU MIU提供）

好萊塢女星莉莉柯林斯以一襲MIU MIU復古印花洋裝，搭配搶眼的鮮豔妝容，化身真人版洋娃娃。（MIU MIU提供）

名模凱亞葛柏身上的可愛動物圖騰印花及透視感薄紗上衣，均是本季隨興營造出的視覺重點。（MIU MIU提供）

7月的開端，巴黎已開始瀰漫著度假的氣息，設計師Miuccia Prada趁著旗下MIU MIU早春大秀的機會約來一眾閨蜜，包括好萊塢女星鄔瑪舒曼、克洛依賽凡尼到《怪奇物語》的16歲演員Sadie Sink等人，一一步入有著百年歷史的Regina酒店大廳。坐在前排的莉莉柯林斯、文淇，更換上洋娃娃裝扮與會，開啟一場復古俏皮的睡衣派對。

Prada女士則藉MIU MIU 2019早春系列釋放內在女孩靈魂，大量使用輕透的薄紗材質及睡衣剪裁，洩漏女人的私密心事。隨興的混搭風格依然是品牌的拿手好戲，針織衫配上具60年代風情的熱褲、Polo衫配上綴滿寶石的迷你裙，都是演繹帶點任性的自我主張，而延續秋冬系列中的落肩夾克，也是成就叛逆個性的單品。

除了慣有的蝴蝶結、寶石和鴕鳥毛點綴外，本季的動物印花也十分吸睛，淘氣的貓咪躍身於胸前的品牌logo上，手繪風的長頸鹿、小雞圖騰也格外討喜。配件上，漆亮皮革拼接的運動鞋和絨毛拖鞋，凸顯了女孩們的恣意玩心，手拎的藤編包、皮革行李袋及登機箱，則為這趟說走就走的旅行再添率性。

(中國時報)