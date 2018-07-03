世足爆冷 淘汰隊球衣下殺7折

2018年07月03日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

英格蘭少了西班牙「無敵艦隊」攪局，晉升冠軍戰的機率大升，圖為英格蘭前鋒史達寧（Raheem Sterling）。（Nike提供）

烏拉圭爆冷進8強，Puma贊助的烏拉圭球衣，目前銷售最佳，超過業績3成，2980元。（Puma提供）

通路業者指出，球衣價格較貴，紀念T恤的價格反而較受青睞，德國款880元。（Puma提供）

雖然阿根廷在世足賽已經打道回府，但藍白條隊服還是有時尚味，日前陳妍希就穿阿根廷隊服混搭牛仔短褲。（CFP）

巴西球衣是Nike的最熱門款，圖為巴西主力後衛艾維斯（Dani Alves），因負傷錯過本屆世足賽。（Nike提供）

本屆世足狂爆冷，上屆冠軍德國早早遭淘汰，台灣adidas德國黑白球衣原為最熱門款，現在只好祭「淘汰隊」優惠，與其他落敗的阿根廷、西班牙等，從賣原價直接下殺7折；源自德國的adidas，甚至在歐洲殺出最低半價優惠，出清球衣。

烏拉圭異軍突起 球衣銷量暴增

異軍突起的烏拉圭，甚至踢走葡萄牙球王C羅，擠進前8強，讓Puma贊助的藍色款球衣銷量大增，甚至站上業績3成，令業者直呼：「超意外！」有通路業者表示，目前來說，台灣大部分球迷對足球的了解並不深，很多是「一日球迷」，因世足熱潮才關注足球的人占大多數，因此在相關商品上，還是以印象中足球強國的巴西、阿根廷、葡萄牙3隊有國際型球星的球衣販售最佳，靠著梅西、內馬爾等巨星形象銷售。

不過，在世足進入16強後，雖許多強權陸續爆冷落馬，短時間內品牌還不會調整貨量，以免發生客訴情形。但在優惠方面，以Nike為例，目前球衣都以8折做促銷，以吸引買氣，因球衣價格較高，動輒3000元上下，部分球迷也選擇購買紀念T恤，價格在千元內較平實。

摩曼頓表示，adidas贊助的阿根廷、德國；Nike旗下的巴西、法國都是銷售最佳，而俄羅斯靠「地主魔咒」不斷晉級，但球衣銷售尚不及熱門隊伍；另外給小朋友嘗試的「一號球」足球，也成為家長趁機給孩子體驗球星的選擇。

(中國時報)