暑期電競發燒 電商限時下殺3折起

2018年07月03日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物電競月，AOC AG322FCX螢幕原價1萬2988元，特價9500元，最高享折扣碼後65折優惠，5日中午準時開搶。（蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的MSI微星 GS63-090 15吋電競筆電，原價3萬9900元，特價3萬7900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome24h購物的羅技G433 7.1聲道有線遊戲耳機麥克風競艷之聲（三色可選），原價3490元，特價2890元，16日上午10時開搶。（PChome24h購物提供）

蝦皮購物電競月，海盜船K70機械鍵盤原價6290元，特價4990元，最高享折扣碼可享67折優惠，今（3日）中午準時開搶。（蝦皮購物提供）

PChome24h購物的Lenovo IdeaPad Y520 15.6吋筆電，原價2萬5990元，特價2萬2990元，再送4G記憶體，6日上午10時開搶。（PChome24h購物提供）

學生們放暑假，電競立刻發燒，帶動相關商品的銷量成長。電商「電競周」開打，蝦皮購物除分為4大專區作特價以外，還有每天中午搶限時特價品及折扣碼活動；PChome24h購物7月份則針對5大筆電品牌推出滿額贈、電競周邊全場下殺3折起活動，務求搶暑假第一波商機。

蝦皮購物即日（3日）起至10日推出電競周優惠，活動期間分為4大專區，包括電競鍵盤滑鼠耳麥、電競筆電零組件螢幕、戰隊周邊、LOL周邊與貝殼幣，全為電競玩家而設的特別優惠區，而且每日中午12時都會更新2項夢幻商品限時24小時下殺，像機械鍵盤、電競滑鼠、耳麥等下殺36折起，另外還可搶滿2000享85折折扣碼等優惠。

PChome24h購物就發現今年上半年電競周邊銷量較去年同期成長近4成，而年輕消費者多偏重可同時處理文書、影片剪輯及玩電競遊戲的筆電，因此7月就針對ASUS、HP、Lenovo、ACER及Microsoft5大筆電品牌，推出消費滿1萬5000元即送千元現金積點活動，另還有百款指定電競筆電買就送品牌禮，電競周邊全場下殺3折起，搭配指定信用卡最高再送10％刷卡金。

奇摩購物中心則早於6月推出電競周活動，整體買氣對比去年同期成長2成，而8月19日前買搭載intel i7處理器之指定筆電或桌機，即可獲得2018《英雄聯盟》序號兌換卡、31日前再推微星夏季瘋電競活動，購買指定款筆電，即送電競耳機、隱藏版玩家手提箱等精緻配備，Yahoo獨家再送限量機械式鍵盤，另外還指定商品還享無卡分期，就算學生也能分期負擔電競新品。

(中國時報)