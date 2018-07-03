量販超市美國周 新鮮貨報到

愛買西北櫻桃10R，5日前半台斤原價99元、特價79元。（愛買提供）

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中國時報
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全聯We Sweet藍莓乳酪塔，7月6日至8月2日每盒55g、39元。（全聯提供）
家樂福美國周首次引進HALO TOP冰淇淋桶系列，每桶熱量240至320卡，約為一般冰淇淋1/6，10日前原價249元、特價188元。（家樂福提供）
家樂福美國周首次引進Jif花生醬，以烘烤過的花生製成，1130g、199元。（家樂福提供）

7月4日是美國國慶，應景的美國周活動是量販、超市夏季大熱門，必吃的櫻桃和藍莓首次被全聯網羅做成10款甜點；家樂福10日前引進300支商品，部分有買一送一，超過50支新品中，包括標榜高蛋白、低熱量的網紅冰淇淋HALO TOP，美國市占第一的Jif花生醬和Gary Poppins非基改爆米花，都是台灣首見。

美國西北空運櫻桃10R規格今年盛產，家樂福近期半台斤售價從120元降為99元，是全年度最便宜；在美食之外，潔西卡艾芭自創的Honest嬰幼兒保養品強調無毒，獲美國媽媽追捧，空服員愛用的Crest牙齒美白貼片、鑽白牙膏、溫和淨白牙膏系列也都是話題新品。

水果甜點、麵包銅板價

全聯首次舉辦美國周，除了美國進口的藍莓、櫻桃、葡萄等水果，強力鎖定甜點，7月6日至8月2日We Sweet採用美國進口水果原物料，推出多樣化繽紛的水果系列甜點、麵包，如藍莓乳酪塔、酒漬櫻桃捲、藍莓鮮果大福、藍莓玻璃罐布丁等，10款冷藏和常溫新品35至99元，酸甜滋味適合夏季，一樣走銅板價。

愛買美國周5日前百項商品買一送一起，以生鮮類最夯，美國西北櫻桃10R半台斤原價99元、特價79元，價格超優惠，周末賣超過2000公斤；美國冷凍高級牛排系列每包249元、任選3包599元。30多項新品中，美國好小子日式拉麵有酸辣鮮蝦、奶油雞肉風味，每包嘗鮮價17元；部落客開箱新品地產大亨瑪利歐賽車，適合親子暑假玩樂。

消費滿額抽機票

city'super「美食入境」活動，3至18日引進60多個品牌、近300項商品，新品約3成，近90年歷史的Skippy花生醬系列、脂肪量較低的BARNEY BUTTER杏仁醬、Western Family即食系列、非油炸可素食的TORN RANCH堅果系列等皆為獨家；期間消費滿800元抽聯合航空不限航點來回機票，板橋店、台中店另有單筆滿688元享9折。

(中國時報)

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