VOLVO XC40都會小休旅 靈動時尚

VOLVO XC40採直立式車頭、海貝式引擎蓋，C柱有如戰鬥機機尾，對比色車頂並整合車頂架，側面看去有如機動裝甲般的視覺效果。試駕車為T4-R-Design，開起來相當靈活輕盈。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
Slick Barbershop俐落男仕理髮廳店內有3張早年理髮廳的椅子，是審計新村最有創意的店，提供熱敷修容，吹整後還會為顧客上髮油；「父子同油」的服務更是親子共享的趣味時光，MAN味十足。（陳大任攝）
Come True有3名咖啡冠軍把關，圖為店內最熱門的精品氮氣冰咖啡，選用中美洲宏都拉斯的豆子，並以冰釀方式沖泡，再加上氮氣，不僅保有烤堅果及巧克力的香氣，口感也因細緻氣泡更綿密。（陳大任攝）
移走低音喇叭後，車門置物空間更大，可放水瓶、茶罐，圖為12吋MacBook筆電。（陳大任攝）
無線充電、12V及USB插孔相當方便，後座出風口下方還有USB TYPE-C插孔。（陳大任攝）

VOLVO家族最新成員XC40都會小休旅將在8月上市，說它是下半年最受期待的新車一點也不為過，因為在年初台北國際車展期間，即以時尚外觀驚豔全場，接下153張訂單，全球早已超過8萬張訂單而供不應求。首批新車6月才到台灣，業者趕忙規畫媒體試駕，並選在文創薈萃的台中舉辦。

XC40不若過往XC60、XC90等SUV有著世代傳承，它採用全新CMA平台，是VOLVO專為開發中小型SUV、跨界休旅甚至跑車的基礎，並已為未來油電混和、純電等不同動力提供最佳配套，且20%車體採用硼鋼，可提供極佳防護，新增CTA倒車車側警示，必要時還能夠主動介入煞車。

VOLVO從全球5大洲選擇超過300名受測者訪談，發現新世代隨身配件不僅多，還有收納與充電、有線／無線連接等各種需求，XC40車內不僅有各式掛勾、隔板，還有無線充電器、USB TYPE-C，甚至迷你垃圾筒，設計師為此變更低音喇叭安置車門的傳統設計，移到前擋風玻璃下方，如此一來，甚至可放進15吋的大型筆電。

這次試車遇上台中少見的大雨，我選擇近2年最夯的「審計新村」取景，這裡原本是台灣省政府審計處的員工眷舍，目前進駐竹店家相當多元，其中Slick Barbershop俐落男仕理髮廳重現當年眷舍理髮廳的樣貌，另外，Come True、gelato、LAWRENCE都是很有創意的餐飲店，XC40融入其中，一點都不違和。

(中國時報)

王傳一當爸 體驗真摯時刻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。