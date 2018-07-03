VOLVO XC40都會小休旅 靈動時尚

2018年07月03日 04:12 中國時報 陳大任 報導

Slick Barbershop俐落男仕理髮廳店內有3張早年理髮廳的椅子，是審計新村最有創意的店，提供熱敷修容，吹整後還會為顧客上髮油；「父子同油」的服務更是親子共享的趣味時光，MAN味十足。（陳大任攝）

Come True有3名咖啡冠軍把關，圖為店內最熱門的精品氮氣冰咖啡，選用中美洲宏都拉斯的豆子，並以冰釀方式沖泡，再加上氮氣，不僅保有烤堅果及巧克力的香氣，口感也因細緻氣泡更綿密。（陳大任攝）

移走低音喇叭後，車門置物空間更大，可放水瓶、茶罐，圖為12吋MacBook筆電。（陳大任攝）

無線充電、12V及USB插孔相當方便，後座出風口下方還有USB TYPE-C插孔。（陳大任攝）

VOLVO家族最新成員XC40都會小休旅將在8月上市，說它是下半年最受期待的新車一點也不為過，因為在年初台北國際車展期間，即以時尚外觀驚豔全場，接下153張訂單，全球早已超過8萬張訂單而供不應求。首批新車6月才到台灣，業者趕忙規畫媒體試駕，並選在文創薈萃的台中舉辦。

XC40不若過往XC60、XC90等SUV有著世代傳承，它採用全新CMA平台，是VOLVO專為開發中小型SUV、跨界休旅甚至跑車的基礎，並已為未來油電混和、純電等不同動力提供最佳配套，且20%車體採用硼鋼，可提供極佳防護，新增CTA倒車車側警示，必要時還能夠主動介入煞車。

VOLVO從全球5大洲選擇超過300名受測者訪談，發現新世代隨身配件不僅多，還有收納與充電、有線／無線連接等各種需求，XC40車內不僅有各式掛勾、隔板，還有無線充電器、USB TYPE-C，甚至迷你垃圾筒，設計師為此變更低音喇叭安置車門的傳統設計，移到前擋風玻璃下方，如此一來，甚至可放進15吋的大型筆電。

這次試車遇上台中少見的大雨，我選擇近2年最夯的「審計新村」取景，這裡原本是台灣省政府審計處的員工眷舍，目前進駐竹店家相當多元，其中Slick Barbershop俐落男仕理髮廳重現當年眷舍理髮廳的樣貌，另外，Come True、gelato、LAWRENCE都是很有創意的餐飲店，XC40融入其中，一點都不違和。

(中國時報)