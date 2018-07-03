2018年07月03日 04:11 中國時報 余孟書

出門在外，常見年輕女孩的指甲亮晶晶的，畫花又種草，鑲著八星八箭展現完美切工的小鑽，如同花園般萬紫千紅。願意花心思在指甲上頭的人，泰半時髦亮眼，總引得我好幾分關注。而那關注，用來排遣時間，又極為剛好。都市裡通勤時刻最繁忙，若挨擠於車程漫長的狹仄空間裡，人潮如浪潮般湧來時，把眼神凝聚於繽紛多彩的指尖，莫著痕跡，還不至於被當作非善類，因此，我得以放心地欣賞一方方魅惑視野的水晶窗格。車子牛步龜進，窗內風景勝過窗外風景，我用眼角輕瞄淡瞟，晃過冗長的壅塞時光。

清代學者洪亮吉曾經寫過這樣的字句：「七月七日侵曉妝，牛郎廟中燒股香。君不見東家女兒結束工，染得指甲如花紅。」內容描寫七夕時節女孩們忙於梳妝打扮的情境，相當傳神。許多人都有用植物來染髮、彩繪指甲的經驗。我的記憶中，沒有體會過這樣的事，只在書裡或生活中聆聽別人提及相關印象時，跟著經歷罷了。

在洪亮吉所摹寫的七夕時節裡，女孩們用什麼樣的植物或色料來彩繪指甲，我未去深查，但民間常以鳳仙花大作色彩。兒時曾讀過一則童話，東村女孩小鳳和西村男孩小仙因兩村百年來的仇恨而喪命，後來湖畔長出的美麗花朵被命名為「鳳仙花」。讀來哀傷，結局卻是美好的，兩村最終化解了恩怨。如果真能如此，我也想在那些未消舊恨的土壤上多種幾株。

添加故事後，花朵像懷著個人主張似的，開得更自由了。氣味香甜的鳳仙花被當作指甲染劑，已是家喻戶曉的閒時消遣，孩童們更喜歡摘取幾片來塗鴉。宛如蝴蝶翅膀的花瓣，開在六月到八月，胭脂紅，象牙白，葡萄紫，朝向燥熱的夏季飛翔，也在指尖駐留。略為講究點的，將花瓣搗碎後添加少量明礬，如果怕傷手則改放天然鹽粒，實際作法稍有差別，但大同小異，遂成許多人的生活體驗。

克麗歐佩特拉七世對於美容術頗為專精，她擁有花顏月貌，是聞名世界的埃及豔后。幾千年前，想妝點自己，必須借助各種天然素材，諸如花草、植物油脂、岩石粉末、海鹽、蜂蜜等等，要維持美麗還得工於心計。現在方便極了，走進鬧區，美妝店雲集，國產和舶來品俱全，指甲油也進駐設櫃，想尋哪個牌子的產品，幾乎不成問題。懶得出門的話，只要上網選購，二十四小時內即可宅配到家，我也順勢將懶惰化為活絡經濟的助力。埃及豔后的美妝品取之不易，沒辦法像我以懶惰為名，行浪費之實。她不但以花瓣汁液染髮，也在指甲上塗抹金燦的植物色料，為美麗投注大量心力。比起奔忙於柴米的多數婦女，豔冠群芳的她，更能閑視那些收束於迷你窗格裡的風景。

鳳仙花和散沫花，都被稱作「指甲花」，因含有染色分子而被當作天然染劑使用，已行之有年。花瓣從遠古持續翱翔飛行，旅步至今，飛進女孩心中，這裡畫畫那裡抹抹，成了她們最美麗的嚮往。不確定自己是否有過同樣的嚮往，但指尖的魅惑確實存在。

我一板一眼地在指甲上塗抹油彩，然後什麼事情都不做，不吃東西，不傳簡訊，當然也不去思念，不去傷懷。就只是，靜靜等待溼潤的指甲被空氣裡的風緩慢地吹乾，過程明明沒什麼不同，但已不再像第一次嘗試那樣興致高昂了。事物所內藏的鮮度，跟食物一樣，也有保存期限嗎？我隱約感到時光流動的速度無比悠長，冗贅。關於魅惑，大抵出現於指甲彩繪蔚為風潮之後了。翻開一本介紹指甲彩繪的專書，式樣千變萬化，讓人眼花瞭亂，不禁詫異著：「指甲如此微小的空間，竟能擠下這樣巨量的信息！」

某個節日前夕，同事收到了禮物，好像是知名廠牌的指甲油。透明底劑加入亮片，載浮載沉的，我好奇地借來瞧看半晌，彷彿那是有人擲入海中，隨魚群漂流多年後被波濤催打上岸的瓶中信，信中寫滿重要訊息。但我多麼希望，那裡面能記載著長久不解的答案。

年輕女孩沒像我有著不切實際的空想，她們務實多了，懂的事情也比我多太多，不僅在臉上塗著亮麗的彩妝，亦為指甲仔細打點裝飾，早期只著重顏色調配，後來開始追求更多變化，遠看差不多，近看才發現暗藏玄機。我也想試試。

逛街的趣味忽然多了一項。固然沒有採摘鳳仙花替指甲彩繪的經驗，但自從指尖的魅惑如影隨行後，我越來越常駐足於美妝櫃格前，整個人被五顏六色的指甲油蠹惑，看得目眩，甚至神魂顛倒而不自知，忽略真正要採購的東西。玻璃瓶整齊地陳設在展示架上，顏色比鳳仙花更加繁多、艷麗。廠商為了增加買氣，除標示色彩名稱與編號外，還分別賦予它們專屬名字，多是夢來幻去的，像是印在畫刊扉頁上的截句。光看那些變化多端的名字，也覺得樂趣無窮。

各種款式的亮片、貼紙、水鑽、珠子和彩色粉末，自異地紛紛湧來，棲託於特意添購的收納盒內，被我以謹小慎微的姿勢捧著，像保管名貴珠寶似的，唯恐不慎打翻，再也無從尋回。匯聚成堆的指甲油在書桌上爭妍鬥豔，等待被相中。我從美妝店裡帶回整組的雕花版型，往塗好底色的指甲拓印圖騰，仿效其他女孩在上頭栽植奇花異草，鑲一顆閃耀的星星，或者拖曳一道銀河，好讓喜鵲搭建鵲橋。總算是，稍稍補償了沒在指甲上塗過鳳仙花色料的缺憾。

我忽然曉得了，原來，某些事終有缺憾。記得的，忘掉的，裡面總有教人空虛的東西，到底真正短缺的是什麼呢？鳳仙花那邊我所欠缺的，最後在指甲彩繪這邊補了回來，依此類推，曾經闕漏而焦心的其他物事，大概哪一天也會平安歸來吧。

過於奢華的指甲，名副其實地「礙手」，洗碗、敲打鍵盤、搬東西極其不便，做起事來難以乾淨俐落。用盡心計的窗格成為一塊塊的絆手石，囑我別往深處探找。奇怪的是，魅惑竟會退散，絲毫不戀棧，她就像遊戲裡的「旅行青蛙」那樣，帥氣無憂地，往世界闖蕩去了。僅留下盒內熠熠閃亮的珠光，以及黏膠尚未卸淨的點鑽棒。

年輕女孩們不只七夕時節忙於彩繪容顏，為指甲塗色種花，平常時候也美麗得很。指尖的魅惑，像埃及豔后般神祕多姿，但於我而言，極可能永遠是一種若即若離的缺憾，她昨日藏在指甲油的斑斕光波裡，今日跑出來向我透露難懂的訊息。然後，又繼續旅行去了。

(中國時報)