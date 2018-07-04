超扯 自己申請、核准出賣東華專利！吳茂昆遭彈劾

2018年07月04日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

前教育部長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，涉嫌違法兼職且侵害東華專利，監委高鳳仙、楊美鈴提案彈劾。監察院昨審查本案，13名審查監委全部具名投下成立票通過，全案將移送公務員懲戒委員會。雖然彈劾案通過，但部分監委對圖利部分持保留意見。

13監委採記名投票 全數通過

吳茂昆專利案引發社會討論，審查會主席林雅鋒表示，本件彈劾案是監察院6月修正通過《監察法施行細則》以來第1件彈劾案，負責審查的13名監委林雅鋒、蔡崇義、王幼玲、楊芳玲、章仁香、林盛豐、張武修、趙永清、仉桂美、陳小紅、蔡培村、江明蒼、李月德都認為本案屬社會矚目且具影響性，一致同意記名投票，且都投下成立票，最終全票通過彈劾。

違反公務員服務法 情節明確

調查監委高鳳仙表示，吳茂昆2015年8月18日向美國加州州務卿申請設立師沛恩有限責任公司，並擔任執行業務股東，負有管理權限，實際參與公司委託申請專利事務；該公司資本總額為1000美元，吳茂昆出資200美元，占總資本20％，已違反公務員服務法第13條第1項，關於公務員不得擔任有限公司執行業務股東，以及所有股份總額不得超過公司股本總額10％規定。

高鳳仙說，吳茂昆未經東華大學授權或同意，以校長名義於2015年8月25日將該校綬草醫藥應用專利的美國臨時申請案，及我國專利申請案讓與美國師沛恩公司，並於同年9月2日以該公司名義提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學專利權。

涉圖利 部分監委持保留態度

高鳳仙也指出，吳茂昆自己申請東華大學就美國發明專利申請勞務採購案動支經費新台幣80萬元，並由本人親自核准，但東華不知吳茂昆以公司名義申請，又匯款2萬3340美元（76萬6952新台幣）給WSGR專利事務所。高鳳仙說，此舉不僅沒有迴避，也涉嫌圖利自己或他人，違失情節明確。

楊美鈴表示，公務員服務法第13條第1項關於公務員不得經營商業跟投機事業規定，沒有討價還價餘地，只要違反，彈劾幾乎都會成立，到公懲會也無例外。她說，第5屆監委審查類似案件，共通過49件彈劾案，只有1件公懲會因為時效經過5年沒有懲戒，其他48件都有申誡或記過以上處分。

不過，審查會雖然全票通過彈劾，但記者會後監委王幼玲、蔡崇義針對本案提出「協同意見書」。蔡崇義指出，審查會6名新任監委表明同意彈劾，原因是吳茂昆成立美國師沛恩公司，違規事證明確，但對於是否有圖利，調查程序不夠周延，若逕為指稱恐失武斷，因此這部分持保留態度。

(中國時報)