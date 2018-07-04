荒謬 文化大學大群館！可租學生 不能當宿舍

國民黨新北市長參選人侯友宜（圓圖）捲入文化大學宿舍大群館風波，台北市府都發局認定「當宿舍不行，但可以租給學生」，侯苦笑說：「我嘛聽尬霧煞煞」。（陳怡誠、鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

台北市府都發局3日認定大群館作為學生宿舍使用違法，新北市長參選人侯友宜接受中天專訪指出，都發局解釋前後矛盾，過去21年都認定合法，遇到選舉就變違法，尤其解釋「租給文大當學生宿舍不行，但又昱公司直接租給學生就可以」，他雙手一攤苦笑說：「我嘛聽尬霧煞煞」、「完全不懂到底在說什麼？」他希望北市府顧及400多位學生權益，能提出解決方案。

21年合法 遇選舉就變違法

「我覺得很奇怪、無所適從！」侯友宜昨天下午接受中天新聞台《新聞深喉嚨》專訪指出，北市議員跟市府官員5年前會勘過大群館，當時告知若要當學生宿舍，就要用最高標準公安申報，從101年到106年間都沒問題，柯市府還發出公文，認定大群館充當學生宿舍無涉自治條例管轄範圍，但選舉到了就改判，「這到底在做什麼？」

都發局解釋矛盾 無所適從

侯友宜表示，北市府認為文大不能把大群館租給學生當宿舍，但又昱公司租給學生就可以，「不懂到底在說什麼？」都發局的解釋前後矛盾，政府法規居然可以遇到選舉就轉彎！

他強調，一輩子都守法，只要市府認定違規，就會跟文大解約，他的人生不會留下違法紀錄，至於大群館內400多位學生，他相信又昱、北市府及文大會解決。

至於是否覺得北市府在配合綠營打選戰，侯友宜說，「請柯市長搞清楚使用執照有沒有問題，再來談問題」，一切應該要回歸法令，公務員若有遊走法律邊緣就要講清楚，只要市府講清楚，他一定尊重最後的裁定，至於要不要提起訴願，則是尊重文大。

侯友宜說，這是他第一次選舉，參選是希望能為城市找到建設的願景，找到正向的力量來做事，國家、正義、榮譽是他人生最大的三個信念，對他個人鋪天蓋地的抹黑事小，但人格毀了，選舉贏又怎樣？外界說大群館事件危機處理太慢，事實上他希望用容忍換取和解，但顯然沒用，現在他必須站出來說明白。

侯請北市府搞清楚、說明白

侯友宜離開電視台時，意外遇到外甥藝人納豆，納豆笑稱，「我出事都沒這麼多人來」、「以我阿舅的正直程度一定會處理好」。侯友宜不忘趁機拉票，還以舅舅身分詢問，「何時要結婚？」納豆尷尬大喊，「別問我這個啦！」

侯友宜競選辦公室也發表聲明，北市府認定文大違規，侯友宜會請又昱跟文大解約；為保障學生權益，希望文大跟台北市府討論解決方案，又昱會全力配合。

(中國時報)

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