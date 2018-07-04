產銷近尾聲 農委會才祭3支箭！鳳梨農怒氣難消 今北上抗議

2018年07月04日 04:10 中國時報 張伊珊 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

鳳梨3日次級果的收購價1台斤2元，價格崩盤，嘉雲南高屏等5縣市鳳梨農今將搭乘百輛遊覽車北上，預計11點至行政院抗議。嘉縣大林鎮億鑫合作社負責人簡源松表示，農民有怨氣，此次產銷失衡早有預警，但農政單位漠視，加上行政院長賴清德一句「我是務實台獨工作者」讓兩岸關係陷入冰點，影響銷陸訂單，致台灣供需市場大亂。

稱聰明種 才能避開災害

因應農民來勢洶洶的怒氣，農委會主委林聰賢昨天說：「自由民主國家，要來表達個人意見我們都歡迎，對話本來就該持續。」他並親自出馬，祭出「三支箭」，將擴大農產品外銷、加工、直銷各10%，目標5年減少產銷失衡發生率。

林聰賢強調，鳳梨價格在端午前後遇到連日大雨造成「肉聲果」多，無法外銷，農糧署第一時間啟動收購加工機制，第二天價格就回穩，昨日台北農產公司每公斤已回到16.5元，部分農民仍不滿；香蕉部分，不論哪個政黨執政，香蕉都有價格不穩定問題，現在是智慧農業，要聰明種，才能避開天然災害。

血本無歸 逼農民上街頭

對於林主委的辯駁，簡源松透露，農民自整地到種植鳳梨，1甲地需50萬元成本，先前嘉義產地收購價1台斤約1至3元，1甲地僅能賣出12至15萬元，每甲地至少虧逾30萬元，農民血本無歸又求助無門，直至欲上街頭抗議，政府才肯重視，因此農民才「有怨氣」。

為了此次北上抗議，簡源松3日上午10點前往雲林，與立委張麗善、台灣農業合作社聯合社理事主席張啟盟、議員及農民等人進行籌備會議，討論主要訴求及路線規畫等，已備好30條寫有「農產要低價、就選民進黨」等白布條，還會準備5箱，約30顆鳳梨「送他們吃」。

賴揆一句 銷陸訂單銳減

簡源松指出，目前全台鳳梨種植面積逾1萬6000甲，每天約收成800萬台斤，之前內銷通路、加工廠及外銷市場各占1/3，不至於造成產量過剩問題，卻因賴清德一句「我是務實台獨工作者」，讓敗價的鳳梨少了銷陸訂單、雪上加霜。

簡源松不諱言，農糧署6月30日啟動收購機制，根本於事無補，因為已到鳳梨尾聲。簡更打臉農糧署副署長蘇茂祥指，目前鳳梨外銷達3萬5080公噸，比去年成長28％，外銷訂單未受「台獨說」影響，根本是「馮京當馬涼」，因那是上一季外銷量；過去1天可100櫃鳳梨銷陸，現在不到10櫃，「被擋9/10的訂單」。

(中國時報)