產銷近尾聲 農委會才祭3支箭！新聞透視－被執政黨吃夠夠 農民心酸挺錯黨

2018年07月04日 04:10 中國時報 周曉婷

若說勞工是民進黨心中最柔軟的那一塊，農民肯定是被執政黨吃夠夠那一塊！今年已有香蕉、鳳梨價崩，農政單位未能防患未然，直到鳳梨農要北上抗議了，官員緊急南下摸頭不成，還放話分化農民有如提油救火，難怪被批「除了講幹話，什麼都不會」！

香蕉、鳳梨價格崩盤，農委會主委接著「落井下石」唱衰火龍果，顯見果賤傷農在台灣不是新鮮事，既然不時上演，何以政府多年來端不出具體解決方案。

尤其鳳梨價格從端午節過後一路往下滑，產地早有農民不斷向上反映，農政單位卻置若罔聞，直到媒體披露農民慘況，官逼民反要上街頭抗議，才發現代誌大條，趕緊找農民談和，表面要傾聽心聲，提出因應對策，實則想摸頭安撫，要農民別鬧了！

在極端氣候下，各種水果產期及產量已無法用過往經驗推估，身為農政輔導單位的農委會除靠收購補償措施捕破網，兼不斷發新聞稿澄清，至今未見有任何前瞻作為，甚至農委會主委林聰賢在果農怨聲載道之際，居然講出要輔導農民聰明種的幹話，難怪農民聽了更火大。

再者，按嘉義縣政府資料顯示，嘉縣的鳳梨今年栽種面積還比去年少百餘公頃，產銷失衡真正的癥結在哪裡？農委會不是不清楚，只是不想面對，無力化解農民怨氣，還把整起事件解讀成政治事件，把打算上街頭的農民解讀成吵糖吃，不願正視現行預警及產銷機制失靈，農民無論種植哪一種作物，都像在賭博。

此次鳳梨價格崩跌事件，最可議的是，農委會應心知肚明，最大宗的金鑽鳳梨產季即將進入尾聲，不管有沒有補助措施，在市場供需逐漸恢復正常時，鳳梨價格在10天、1周內本來就會反彈回升，拖了大半天，才說要保價收購，還掛保證說價格肯定上揚，可憐台灣的農民不只要提防連日來的豪雨成災，還得在官員的幹話口水中載浮載沉，只能自求多福才不會慘遭滅頂。

(中國時報)