次級鳳梨收購價1斤2元 只好放乎爛

2018年07月04日 04:10 中國時報 林雅惠 、 潘建志 、 謝瓊雲 、 廖志晃 、 莊哲權 ／綜合報導 張亦惠、／綜合報導

鳳梨產銷失衡、價格崩跌形成民怨，嘉縣大林等地農民4日北上行政院抗議，希望喚起政府重視，討論出補償機制，高雄市種植鳳梨大宗的大樹區農民有人支持抗爭，強調對民進黨已經死心，沒有外銷通路，政府又拉不下面子跟大陸低頭，這樣只會害死農民。

嘉義縣某合作社表示，昨天次級果的收購價為1台斤2元，距離啟動採購加工措施已過3天，昨天才首次有政府人員及加工廠到場媒合。但從媒合成功到真正上加工產線得耗時3至5天，過熟或損壞的鳳梨就只能製成酵素或丟掉。

簡姓鳳梨農強調，端午節後因價格暴跌剩「1、2、3」乾脆不採收「放乎爛」，收購次級品的政策雖對農民多少有補貼，還是希望政府對先前損失慘重的部分能有所作為。

在高市大樹區種植4、50甲鳳梨園的「鳳梨伯」林益全家大小都靠賣鳳梨維持生計，林益兒子林郁修說，政府補助達不到治本效果，況且屏東有補助高雄沒有，要補助就該全面補助，不管農民種多種少。

林郁修說，蔡總統講「我們要自立自強」，沒有通路自立自強有什麼辦法，今年他的鳳梨已損失1000多萬元，政府一點決策都沒有，民進黨不要整天只顧著政權，再不替農民想一想辦法，明年就算沒天災地變，問題依舊存在。

彰化縣芬園鄉農會鳳梨產銷班班長洪長田表示，原本預計外銷的157櫃鳳梨無預警遭全數退櫃，價格崩盤後就瞬間腰斬成12元，南部產地收購價剩不到5元，連帶拖累中部交易行情，連他在內很多人今年註定賠本；台東縣政府農業處副處長許家豪表示，目前持續與大陸媒合，預計出貨500公噸，單價也希望維持在每公斤20元以上。

(中國時報)