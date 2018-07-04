唱衰火龍果 林聰賢被批講幹話

2018年07月04日 04:10 中國時報 莊哲權 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

農委會主委林聰賢昨提出以三支箭來穩定價格，強調會完整輔導火龍果產銷。（陳怡誠攝）

對於農委會主委林聰賢「預測」火龍果可能是下波爆量價跌的水果，引爆種植火龍果的農民大反彈，台東縣太麻里鄉果農施保朗不滿表示：「幹農委會主委就應該幫農民輔導產銷平衡，可是我們的主委平時神隱，一出來就唱衰農產品價格，像話嗎？」

施保朗表示，林聰賢身為農委會主委卻「神預測」火龍果價格會崩盤，是不是會讓中盤商卻步，要等價格低賤時才願意進場，首先受害的又是農民。

他說，如果林聰賢如此英明，可預測到火龍果價跌，又如果價格真的下跌，那也請林聰賢告訴農民下一步該怎麼做，也請林手下的台北農產運銷公司總經理吳音寧應該有所作為。

施保朗表示，台東的水果品質一向都很好，火龍果冬季價格可到每公斤100多元，但這次鳳梨、香蕉事件，中央只幫民進黨的縣市促銷，台東不但永遠只能卑微地希望得到中央關愛眼神，現在火龍果還被林聰賢潑冷水。

台東的火龍果種植面積為164公頃，曾獲全國火龍果紅肉比賽冠軍的果農吳振豪說，台東因日夜溫差大、無汙染、水質好、面山靠海等天然條件，口感紮實、甜度分配均勻，只要用心管理經營，品質在全台數一數二。

許多行口都指定要台東的火龍果，去年吳振豪在清明節果菜市場的拍賣價每公斤高達290元，包括台北果菜交易市場每天交易價，台東農民供應的火龍果都是最高價。

林聰賢表示火龍果產地集中彰化以南幾個縣市，農委會會進行調節，現在還沒盛產，會做完整的輔導，不會把所有的產品集中在某個月份。

(中國時報)