新聞透視－白綠唱雙簧 狙殺侯友宜

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中國時報

文大學生宿舍爭議，北市都發局終於拍板認定違規使用，諷刺的是，柯文哲卻立即扮白臉，說只要又昱租給學生，學生就可不受影響，續住原地；繞來轉去，都是柯文哲、柯市府說了算，凸顯此案多麼荒謬！

都發局還發函要求文大、又昱2個月內改善，卻又唯恐400多名文化學生開學後無處可住，引發「漠視學生權益」風暴，柯文哲竟在同時間下指導棋，突破全案盲點，提出只要又昱與文大解約，改直接租給學生就沒問題，「圓滿」為所有人解決問題。

柯文哲自己講，又昱直接租給學生是合法，若和文大簽約後再租出去就變不合法，只是同一棟大樓，住同樣的一群人，就因為房東不同，非法馬上變合法，「這不叫荒謬、什麼才叫荒謬！」柯文哲自認的高招，實在令人不敢恭為。

再者，文化大群館從1997年開始就作為文大學生宿舍使用，20年來也曾被檢舉，市府還在2012年到場檢查，要求文大以H1類組宿舍消防標準進行公安檢測，也沒有任何問題，未料如今都發局竟以建管和土管兩套標準對大群館認定不同，以「該地可出租給學生住宿，但不得以文大為主體做為學生宿舍」硬拗，難道是把民眾當傻子耍嗎？

過去柯曾嗆前任市長郝龍斌對美河市案「什麼都搞不清楚，可以去死一死！」文大宿舍案，柯文哲竟稱擔任市長近4年完全不知情，甚至讓都發局出面自招行政怠惰，相關責任一推二五六，明顯就是「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

文化大群館這齣荒謬的肥皂劇，並不會因為都發局的認定，以及柯自以為聰明的解套方式而結束，隨選舉激烈，接下來的政治角力只會愈來愈劇烈，綠營仍會繼續做梗、追殺，柯為爭取綠營支持，難保不會再出爾反爾，無辜學生只能整天提心吊膽，擔心面臨無處可住，不然就只能另尋住處，成為最無辜受害者。

(中國時報)

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