藍批柯文哲政治利益考量

2018年07月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

文化大學大群館學生宿舍遭北市都發局認定為違規使用，引發國民黨新北市議員參選人葉元之怒批，大群館過去21年都合法，如今遇到選舉就變違規，柯文哲根本是為政治利益考量，罔顧學生權益；議員王鴻薇也質疑，大群館是否屬教育設施，應由教育部認定，怎會是都發局說了算？

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的大群館為住二特區，依北市土地使用分區管制自治條例，可作集合住宅或教育設施，不得為寄宿住宅。都發局3日認定大群館為寄宿住宅，非屬教育設施，限期2個月改善。

不過，王鴻薇質疑，據都發局回函內容，大學、研究所設施在北市土管條例屬於教育設施，且教育設施認定權責在教育部，都發局卻從未發文給教育部詢問，實在太離譜。她不滿，民進黨要砍侯友宜，柯P還被借刀殺人，倒楣的不是侯家，而是400多名文大學生，他們該何去何從？

葉元之強調，大群館過去21年使用都沒問題，都發局2013年曾發文給又昱公司，寫明大群館屬集合住宅，且柯市府任內每2年公安稽查，也明確寫出大群館是學生宿舍，既然市府早知道作為學生宿舍使用，為何現在要選舉，才突然說是違規使用？

北市議員參選人李明賢抨擊，柯文哲為選舉利益，不惜成民進黨政治劊子手，聯手作賤文大學生；北市議員參選人張斯綱則說，柯P稱又昱公司直接租給學生就合法，根本在撇清市府與文大責任，讓學生面臨居住安全、後續租金調漲等問題，非常狡猾。

都發局規劃科長楊智盛解釋，土管的教育設施指的是學術研究設施，若教學相關設施有爭議，才會請教育主管機關認定，現在文大是在校外做宿舍，已為住宅使用，不在教育設施使用類組。

為何現在才認定違規？建管科長林玄理說，有人檢舉才會現勘認定，6月25日前從未現勘，2012年雖有議員檢舉，但現勘時未進建築內。外界質疑，當年是否放水？林表示「無法回答。」

(中國時報)