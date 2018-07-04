2006北市長選舉 謝打郝宅輸17萬票

2018年07月04日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁昨天透過「新勇哥物語」表示，綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」是否為正確打法？他說，2006年台北市長選舉，謝長廷主打「郝宅」，最後輸了17萬票。

2006年代表民進黨參選台北市長的謝長廷及其子弟兵，質疑國民黨台北市長候選人郝龍斌家裡的水費、電費，及郝龍斌對外公布的電話專線，都是郝柏村所申請的電話號碼，電話費全由人民埋單。

當時謝長廷表示，郝龍斌住在士林福林路315號，卻出示福林路317號的水電費證明，根本是移花接木，也顯示他確實享用特權。當時，郝龍斌澄清，315號是他父親家，他確實住317號；而父親郝柏村的水、電費禮遇都是國家制度，不管制度是否妥當，都是禮遇父親，與他沒有關係。

選舉最後結果是郝龍斌拿到69萬2085票，得票率53.81％，謝長廷52萬5869票，得票率40.89％。

如今，民進黨在今年新北市長選舉中，也選擇攻擊侯友宜的文大宿舍爭議，對此，扁昨透過「新勇哥物語」先以「勇弟」名義詢問說，「綠營在新北市長主攻侯友宜的『房事』應該是正確打法囉？」再以，「勇哥」名義強調不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」，最後輸了17萬票！

此外，扁也針對民進黨在台北市的選舉策略提出看法說，過去趙少康參選北市長時，說阿扁代表的是「台灣共和國」，如果阿扁當選市長，一定會宣布「台灣獨立」，中華民國就會滅亡。但他說，市長選舉不過是地方選舉，市長不能也不會宣布「台灣獨立」；選民相信過去市長不能，未來市長也不會。所以將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，是非常不明智的，「過去趙少康的統獨操作最後失敗收場，如今對柯文哲『兩岸一家親』的抹紅戰法會成功嗎？

扁表示，趙少康在當時台北市長選戰主軸就是「中華民國保衛戰」與「新秩序」，阿扁則在電視辯論時回稱「有這麼嚴重嗎？」結果，趙少康如願守住「保衛中華民國」的30％基本盤，卻也輸掉市長寶座。

(中國時報)