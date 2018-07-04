選務繁重 公教嗆去找工讀生

年底選舉綁公投，中選會3日確定投票方式，先投完九合一再投公投票，不過屆時手上一堆票，恐怕問題叢生。圖為2014年本屆選舉時，民眾拿著眾多選票端詳許久。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
社會地方中心／綜合報導

年底公投綁大選，傳出許多基層公所面臨選務人員難尋，不僅公務員興趣缺缺，甚至有教職員不滿指出，政府砍我們年金不手軟，繁重選務卻要我們做，既然政府不要公教人員，選務乾脆找工讀生付時薪就好了！

公投綁大選 人手不夠

「政府頭殼壞去嗎？」台東從事選務30餘年的學校護理師黃淑芳說，政府只圖方便，沒周全考量，選務複雜讓人手原就拮据的台東更捉襟見肘，恐出現選舉不公。過去曾任5、6次選務工作的高市橋頭國小教師鐘金華說，「政治生態、年改讓人心灰意冷」，加上多項公投，今年不想再參與選務了。

屏東縣簡姓國小老師說，蔡政府修《公投法》後，公投浮濫已浮上檯面；若選舉夾帶多個公投，選務量必暴增，不增加選務人員必忙中出錯，影響選舉及投開票過程。

澎湖縣文澳國小校長方南芳說，老師參與意願缺缺，校方積極宣導；湖西國小校長鄭謙遜表示，今年工作量倍增，確實影響老師參與，校方鼓勵，但尊重個人意願。

爆肝怕出錯 意願缺缺

高雄市李姓選務人員指出，公投案多，加上各投開票所當天領票先期作業，全部選票開完可能近深夜，是爆肝工作，還要承擔疏失風險，都令公教人員怯步。

彰縣員林市公所基層公務員說，這樣的選務精神壓力大於工作，「如可，我就不參加」。

錢少工時長 還會被嗆

基隆市選委會坦承「真的很缺人！」葉姓民眾說，工時太長錢太少！他2016年總統選舉時任開票所監察員，當天上午6點開工，到晚上8點，14小時只1700元，時薪121元，比基本時薪140元還少，有時還被嗆，「下次不會想再做」。

台中某區公所選務人員說，往年缺人手都尋求學校或機關幫忙，今年選務複雜，許多公務員都興趣缺缺，人口密度高的都會區更叫苦連連。

(中國時報)

文大批都發局 前後矛盾 吳茂昆遭彈劾 中研院職暫無影響

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。