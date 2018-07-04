選務繁重 公教嗆去找工讀生

2018年07月04日 04:10 中國時報 社會地方中心／綜合報導

年底公投綁大選，傳出許多基層公所面臨選務人員難尋，不僅公務員興趣缺缺，甚至有教職員不滿指出，政府砍我們年金不手軟，繁重選務卻要我們做，既然政府不要公教人員，選務乾脆找工讀生付時薪就好了！

公投綁大選 人手不夠

「政府頭殼壞去嗎？」台東從事選務30餘年的學校護理師黃淑芳說，政府只圖方便，沒周全考量，選務複雜讓人手原就拮据的台東更捉襟見肘，恐出現選舉不公。過去曾任5、6次選務工作的高市橋頭國小教師鐘金華說，「政治生態、年改讓人心灰意冷」，加上多項公投，今年不想再參與選務了。

屏東縣簡姓國小老師說，蔡政府修《公投法》後，公投浮濫已浮上檯面；若選舉夾帶多個公投，選務量必暴增，不增加選務人員必忙中出錯，影響選舉及投開票過程。

澎湖縣文澳國小校長方南芳說，老師參與意願缺缺，校方積極宣導；湖西國小校長鄭謙遜表示，今年工作量倍增，確實影響老師參與，校方鼓勵，但尊重個人意願。

爆肝怕出錯 意願缺缺

高雄市李姓選務人員指出，公投案多，加上各投開票所當天領票先期作業，全部選票開完可能近深夜，是爆肝工作，還要承擔疏失風險，都令公教人員怯步。

彰縣員林市公所基層公務員說，這樣的選務精神壓力大於工作，「如可，我就不參加」。

錢少工時長 還會被嗆

基隆市選委會坦承「真的很缺人！」葉姓民眾說，工時太長錢太少！他2016年總統選舉時任開票所監察員，當天上午6點開工，到晚上8點，14小時只1700元，時薪121元，比基本時薪140元還少，有時還被嗆，「下次不會想再做」。

台中某區公所選務人員說，往年缺人手都尋求學校或機關幫忙，今年選務複雜，許多公務員都興趣缺缺，人口密度高的都會區更叫苦連連。

(中國時報)