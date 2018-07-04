新聞透視－狀況多 中選會準備好了嗎

2018年07月04日 04:10 中國時報 張理國

9合1選舉，不是第一次公投綁大選，但今年不同的是，在《公投法》修正降低提案連署門檻後，首次可能超過10個公投案併同舉行，公投選票如何印製，是否一案一票匭，中選會至今未定，隨著時程迫近，外界難免質疑，史上首次，中選會真準備好了嗎？

公投綁大選，除原本9合1選務作業，外界必關注公投案如何投票，依中選會最新定出4大原則，僅確定投票順序及動線，但分階段投票不保證沒問題。魔鬼藏在細節裡，目前中選會確定公投票白色，但若有10張以上的公投票，選民不僅難一手掌握，若無明顯記號區分，很有可能Ａ案投C票匭，遑論投票當天選民會選擇性領票，錯投、誤投可能性極高，增添選務人員開票難度及延長開票時間，都是中選會要事先模擬排練的。

今年因公投綁大選案件多，中選會不排除「搭帳蓬」當投開票所，萬一天候不佳影響投開票進行，萬一選務人員不足，萬一投開票時多地同時出狀況，中選會也要有備案，全國1萬5千投開票所，只要任何投開票所有閃失，開票就無法完成。

中選會預估公投案的投票細節，大約在8月底至9月初，再視公投案成案多寡決定，可預見，在3個多月的時間內，要確定相關細節再模擬演練，時間相當緊迫，首次多案公投合併大選，全民都在看，中選會任重道遠。

(中國時報)