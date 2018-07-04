公投逾10案 不排除搭帳蓬

今年公投綁大選領投票流程

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中國時報
／台北報導

年底公投綁大選，中選會昨提4大原則。中選會主委陳英鈐說，4大原則包括：9合1跟公投同一投開票所進行；公投案1案1票；9合1跟公投依「領投、再領投」原則，順時鐘方向先領投9合1選票，再領投公投票；最後則是先開9合1選票，確保在午夜12點以前開票完畢。

今年公投綁大選，創史無前例可能10案以上同時進行紀錄，投票所除9合1選舉外，最大難題是場地問題，陳英鈐預估，為使投票作業順利進行，最少要有20平方公尺場地，如真找不到，不排除「搭帳蓬」方式因應。

這次選務光9合1就需20萬選務人員，加上公投作業，全國15000個投開票所每個投開票所都要增加3名人力，總計選務人力有可能接近24萬5000人。

陳英鈐說，由於9合1跟公投分兩階段投票，因此公投票定為白色沒問題，至於若公投案太多，是否一案一票匭還要研議，中選會將在8月底9月初確定公投案數後，進一步決定，屆時公投票是否加上特殊識別標記，方便選民領票。

對選務時程推估，陳英鈐說，9合1預計當晚7、8點可確認，隨後才會開公投票，但中選會希望完整開票作業12點前完成。

有關領投票流程，陳英鈐說，在同一投開票所內，選舉人先投9合1選票，投票完畢再領投公投票，如選舉人不想領太多公投票，也可只領要投的選票。外界多半關注公投問題，但對選務人員而言，壓力最大的其實是村里長選舉投開票作業。

(中國時報)

新聞透視－狀況多 中選會準備好…

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