全教產：至少15萬人提訴願復審

年改引發民怨沖天，全教產掌握資料顯示，預料將有超過15萬退休公務人員或教師提訴願或復審，表達不滿。圖為全教產昨記者會，表明已啟動司法爭議程序。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
楊佳穎、／台北報導
立法院外交暨國防委員會3日處理預算解凍案，但因國防部長嚴德發及退輔會主委邱國正均缺席，引起藍委不滿。圖為藍委舉標語抗議。（姚志平攝）

軍改拼7月1日上路，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」卻錯誤頻傳。立院昨日處理國防部、退輔會等部會預算解凍案，國民黨立委不滿國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正缺席，怒批「落跑部長」，要求暫緩解凍案；國防部發言人陳中吉表示，國防部非常重視預算解凍，但嚴德發確實有視導行程未能出席。

立院外交國防委員會昨處理國防部、退輔會等預算凍結案，面對嚴、邱雙雙缺席，國民黨團書記長李彥秀說，軍改後續作業大亂，造成軍心浮動、重挫政府威信，國會基於監督立場，應要求國防部長、退輔會主委到場解釋清楚。

藍委呂玉玲說，軍改上路後地址寄錯、數字算錯，諮詢專線打不通，根本天下大亂，盼國防部、退輔會出來面對，避免造成社會不安。另方面，綠委蔡適應質詢時，關心寄錯事件「陰謀還是烏龍？」並詢問調查結果、疏失誰負責，浪費的430萬誰埋單？並要求國防部1個月內完成行政調查。

國防部常次柏鴻輝回應，希望給國防部1個月時間調查，「若有行政疏失絕不逃避。」

此外，全國教育產業總工會掌握資料顯示，全國15萬退休教師、16萬退休公務員中，約一半將提訴願或復審，以具體行動表達不滿。

全教產理事長黃耀南指出，目前包括各縣市政府、學校及民間團體均收到大量退休教師委辦訴願或退休公務員委辦復審，預估一半退休公教人員用具體行動表達對年改不滿，民怨沖天。

全教產法律顧問劉君毅說，政府不處理農保、勞保，卻先從軍公教動手，這是假改革、真鬥爭。他們已經整理好部分退休教師委辦的訴願資料，昨天寄出，正式啟動司法爭議程序。

(中國時報)

木瓜1公斤3元、芒果22元 果農欲… 台灣追求去中化 寧夷勿華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。