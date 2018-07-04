全教產：至少15萬人提訴願復審

2018年07月04日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

立法院外交暨國防委員會3日處理預算解凍案，但因國防部長嚴德發及退輔會主委邱國正均缺席，引起藍委不滿。圖為藍委舉標語抗議。（姚志平攝）

軍改拼7月1日上路，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」卻錯誤頻傳。立院昨日處理國防部、退輔會等部會預算解凍案，國民黨立委不滿國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正缺席，怒批「落跑部長」，要求暫緩解凍案；國防部發言人陳中吉表示，國防部非常重視預算解凍，但嚴德發確實有視導行程未能出席。

立院外交國防委員會昨處理國防部、退輔會等預算凍結案，面對嚴、邱雙雙缺席，國民黨團書記長李彥秀說，軍改後續作業大亂，造成軍心浮動、重挫政府威信，國會基於監督立場，應要求國防部長、退輔會主委到場解釋清楚。

藍委呂玉玲說，軍改上路後地址寄錯、數字算錯，諮詢專線打不通，根本天下大亂，盼國防部、退輔會出來面對，避免造成社會不安。另方面，綠委蔡適應質詢時，關心寄錯事件「陰謀還是烏龍？」並詢問調查結果、疏失誰負責，浪費的430萬誰埋單？並要求國防部1個月內完成行政調查。

國防部常次柏鴻輝回應，希望給國防部1個月時間調查，「若有行政疏失絕不逃避。」

此外，全國教育產業總工會掌握資料顯示，全國15萬退休教師、16萬退休公務員中，約一半將提訴願或復審，以具體行動表達不滿。

全教產理事長黃耀南指出，目前包括各縣市政府、學校及民間團體均收到大量退休教師委辦訴願或退休公務員委辦復審，預估一半退休公教人員用具體行動表達對年改不滿，民怨沖天。

全教產法律顧問劉君毅說，政府不處理農保、勞保，卻先從軍公教動手，這是假改革、真鬥爭。他們已經整理好部分退休教師委辦的訴願資料，昨天寄出，正式啟動司法爭議程序。

(中國時報)