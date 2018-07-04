台灣追求去中化 寧夷勿華

2018年07月04日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

中研院院士會議3日邁入議程第二天，中研院院士王德威在主題演講時論及，在台灣引起不同立場交鋒的去中國化運動，實則呈現的是一種「漢族以內、寧夷勿華」欲望；但無論我們是自居移民、遺民，或夷民的後裔，首重培養公民，只有不被一黨一派之私所囿的公民社會，才能延續台灣文化的政治命脈。

血統論的幽靈 揮之不去

王德威昨是以「台灣：從『文』學看歷史」為講題，說明文白之爭、文體之辯及文化之別。他表示，去年暑假引發各界爭論的12年國教高中國語文課綱文白之爭，他被無端牽扯，但這些爭論過於表面，應有更深刻的討論。

而談到現今最熱議的去中國化運動，王德威表示，誇張一點的說法，就是「寧夷勿華」。只是去中國化的中國是什麼，「中國作為政治主權的實體不過短短100多年，但之前中國的定義不是國家主權嚴厲跟嚴格的代名詞。」

邁入新世紀以來，縱然台灣論述充滿求新求變企圖，「亞細亞的孤兒」發現自己是「台灣之子」後，老牌血統論、身分論的幽靈仍揮之不去。

王德威強調，用地理方位切割「華夷」，已不合適，如果政客或名嘴把「華」這個概念，捧得很高或無限醜化，反之把「夷」的概念，捧得很高或無限醜化，都太過簡化，也往往是民粹的開始。

王德威提到，400年來的台灣社會，如今出現前所未見政治擾攘，殖民、移民、遺民的勢力你來我往，形成國族、地域、族群、文化及意識形態的力量衝壓擠撞，這些論述導向一個歷久彌新的文化命題即「華夷之辨」，而華夷問題是華夏文明發展近3000年來，不斷爭執跟定位的過程，就像在商朝時，山東被當作是「夷」，就是「非我族類」的意思，也呈現「華」跟「夷」的定義，是不斷在變動的。

守法公民社會 延續文化

王德威認為，無論是「移民」、「遺民」或「夷民」的後裔，當代台灣更重要的挑戰首在培養公民，只有守法講信、不為一黨一派之私所囿的公民社會，才能延續台灣文化的政治命脈。他並引述了管中閔的詩作〈讀史札記〉。

地理切割「華夷」已不適合

管中閔昨日晚間在臉書發文，提到王德威上段演講內容及他的詩作，寫道：「令我大吃一驚的是，演講最後以院士作品為例，竟然提到我多年前舊作。」

(中國時報)