三類組提高3分 425分挑戰醫學系

2018年07月04日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

107年大考分發指標校系落點預估

大學指考昨結束，考生接下來要思考怎麼選填志願。高中老師表示，今年指考各科素養題明顯增加，高中生學習及老師教學都應調整。專家預估，今年二類組（理工）校系錄取分數較去年提高6分、三類組（醫學）提高3分，其中425分以上就有醫學系可讀。

全國教師工會總聯合會高級中等學校委員會副主委、台中二中老師廖耿志說，今年指考命題已經在呼應108課綱，素養題比例提高不少，其中數學乙還考證明題，各科考題都在強調閱讀與理解能力，這已是難以抵擋的趨勢。

「支持考素養題，但命題品質還要提升。」廖耿志表示，今年國文科素養題不少，許多題目文字敘述非常多，顯得冗長與瑣碎，造成考生答題的困難，這樣的命題還有改善的空間。

升學輔導專家劉駿豪表示，去年指考國文科（含非選擇題）80分以上才151人，今年國文科僅考選擇題，雖然很難，但預估考生得分仍會大幅提高，得80分以上一定很多。

另位升學輔導專家張景翔說，今年一類組（文法商）考生，雖然歷史、地理、公民與社會等3科均比去年難，但國文科分數卻可能大幅拉高，整體來說一類組錄取分數會增加，增加多少因校系不同而有所差別。

至於二類組校系，則因為國文、數學甲、化學變簡單、英文持平、物理變難，預估錄取分數會較去年增加6分；三類組科系，因為許多校系不採計國文科，錄取分數上升幅度會少一些，預估提高3分。

張景翔推估，今年要進大學醫學系，公費生要425分、自費生要428分；至於台大醫學系錄取分數應該在453分左右、陽明醫學系則要448分。此外，要進台大，一類組要418分、二類組要378分。

張景翔建議前段學生填寫志願時，可把往年分數排一下，刪去自己不願易去讀的科系，從剩下來的校系中搭配自己興趣來選擇；中段學生可能要先找出自己的落點，再往上找「夢幻」校系，以及一定的「務實」校系。

(中國時報)