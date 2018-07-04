文學之神 台灣文學的介紹者

2018年07月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

曾獲國家文藝獎的中研院院士王德威，可說是華文文學研究權威，不只勾勒出台灣文學的發展脈絡，更找到台灣文學在世界文學中的定位。他曾推動「台灣現代華文文學」英譯計畫，翻譯了黃春明、李喬、李永平、朱天文等作家的代表作，成為台灣文學踏上世界舞台的重要橋梁。

作家駱以軍表示，許多創作者是透過王德威的文學評論理解台灣文學，「對我來說，王德威是文學之神，他是解釋者、介紹者，把台灣文學理出脈絡，但在他宏觀的視野之下，又埋藏著多元而奇異的可能；他是最後一個可能把台灣文學的話語權拉到世界規格的人。」

63歲的王德威主要研究比較文學，台大外文系畢業，威斯康辛大學比較文學系博士，他曾在台大、哥大任教，目前為哈佛大學東亞語言與文明系教授，2007年獲聘為上海復旦大學長江學者。著有《現代抒情傳統四論》、《中國現代小說的史與學》、《小說中國》、《台灣：從文學看歷史》等多部學術與評論著作。

王德威曾表示，「畢竟家在台灣，我有意識將台灣，納入當代華文思考， 提升西方漢學界對台灣文學的關注。」除了對外引介台灣文學，王德威也曾和麥田出版社創辦人陳雨航合作，主編「當代小說家」書系，網羅朱天文、朱天心、舞鶴、黃碧雲、余華、莫言、駱以軍等當代重要作家作品。近年也參與策畫「人與經典」」計畫，預計推出《紅樓夢》、《詩經》、《楚辭》等30部經典著述。

(中國時報)