院士會議通過 支持大學校長遴選

2018年07月04日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

中研院人文及社會科學組院士昨提案：「有關國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，雖未提及台大拔管案，明眼一看即知所為何來，與會院士為此展開激辯，結果投票獲過半支持。當院長廖俊智宣布通過，現場響起一陣掌聲。

中研院院士會議3日上午舉行議案分組討論，人文社會科學組院士王德威等在會中提出臨時動議，因上午時間不夠，下午於進行綜合議案時繼續討論。

提案指出，「有關國立大學校長之聘任，近日引起社會諸多爭議，宜盡速釐清」，「今大學法之規定與精神，在於尊重大學自由，對於國立大學校長之遴選，教育部僅負責程序之監督，不進行實質審查。建議教育部依據相關法令之精神，盡速釐清爭議，俾有利我國高等教育之發展。」

前教育部長杜正勝率先發言，強調不贊成此案；他表示，2004年出任教育部長時，為落實大學自主，改成一階段遴選，2005年12月修訂通過的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，雖由公立大學遴選校長，最後仍由教育部頒發聘書，「大學校長遴選，教育部當然有監督的責任，如果程序上有瑕疵，教育部當然可以提出糾正。」他認為不宜通過，以免給媒體增加話題。

在杜之後，許多院士發表意見，院士丁邦新表示，「我們作為院士，須盡應有的社會責任，不能不表示意見，我們的提案，相信能引起社會波動」，強調表達意見並非要支持哪一方，而是基於支持大學自主。有院士提出擱置動議，結果在出席的138位院士中，只有44位贊成擱置，不通過。針對人文組提案表決，則以80票通過。

(中國時報)