比利時驚天絕殺 逼哭全日本

2018年07月04日 04:11 中國時報 盧品青 、 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

日本遭到比利時逆轉，在東京一起看大螢幕的日本球迷抱頭難以置信。（美聯社）

日本右邊鋒原口元氣（左）在下半場率先踢開比利時大門。（新華社）

俄羅斯世足賽3日凌晨由比利時「紅魔」大戰日本「藍武士」，雙方上半場都未進球，多次攻勢都差臨門一腳。不料下半場開踢不到10分鐘，日本意外連進兩球，差點爆出大冷門，但是比利時追平比分，並且在傷停補時最後一刻快攻絕殺，以3比2驚險晉級8強，下役將遭遇巴西。

藍武士8強夢碎 本田退役

日本隊未能達成首次打入世足8強的目標，在2018俄羅斯世足賽的旅程結束，32歲老將本田圭佑的國手生涯也隨之謝幕。「我的國腳生涯畫下句點了。」我很滿足了，因為國家隊有很多年輕的人才，現在，該交由他們來創造日本足球新的歷史。」本田圭佑說。

日本隊以4-2-3-1迎戰比利時，大迫勇也擔任單箭頭。開場日本隊積極搶攻，數度左路傳中兵臨城下，逼得比利時收縮戰線，乾貴士在左路的奮勇衝殺也讓比利時嚇出一身冷汗。

下半場剛開踢，日本隊的快攻終於開花結果，柴崎岳從後方長傳，比利時韋通根斷球失敗，讓邊鋒原口元氣在右路門前出現單刀機會，起腳成功射穿比利時大門！

日本隊進球幾分鐘後，乾貴士接獲香川真司的傳球，於禁區外前方果斷起腳，比利時維特塞的攔截又慢了一步，門將飛撲也慢了一步，球就直從門柱右邊破網，藍武士驚奇再下一城！

焦急的比利時腎上腺爆發，他們第68分鐘開出一顆角球，第一時間攻門被擋出，站在禁區左側的韋通根一記頭槌吊中，沒想到角度太銳利，球居然直接從遠柱破門！這一球實在太神奇，令日本門將與後衛面面相覷。

落後2球還逆轉 48年首見

接著比利時邊鋒阿札從左路漂亮傳中，衝到門前的替補中場費萊尼在亂軍中頭槌頂開大門，比利時追平！兩顆進球相距僅約5分鐘。

之後來到4分鐘的傷停補時，日本第92分鐘由本田圭佑開出自由球，他選擇直接射門被擋出。接著日本再開角球，不料失敗之後反遭比利時發動了全場最猛烈的一次快攻。德布勞內急攻到前場傳給右路邊衛穆尼爾傳中，球飛越中間的盧卡庫，由第65分鐘才被換上場的查德利輕鬆推進球門！

比利時展現驚人的韌性，在淘汰賽落後兩球還能逆轉勝，前一次要追溯到1970年西德以3：2延長賽逆轉英格蘭，也拉出最近的連23場不敗。

(中國時報)