蘿蔔看世足》五個豪賭 日本踢出武士魂

2018年07月04日 04:11 中國時報 李弘斌

從今年4月臨危受命接掌「藍武士」日本兵符，對西野朗而言就是一場賭博。要讓被看衰的日本達成空前歷史高度，他在世足最後兩戰至少有5個豪賭之舉，也差點就成功了！

第一個豪賭，西野朗在小組賽最後一役對波蘭時，撤下了香川真司、長谷部誠、乾貴士等主力先發。儘管平手就能出線，而波蘭已確定出局，日本以「求和」拚晉級的策略仍非常冒險。

第二個豪賭，當日本以0比1落後波蘭，由於同時間塞內加爾也落後哥倫比亞1球，若兩戰都維持同樣比分，日本仍可出線。西野朗令旗一揮，要球員在後場導腳耗掉最後10分鐘，把晉級命運交給上帝，賭另一邊塞內加爾不會進球。

這兩個豪賭都遭致批評，原來西野朗心中有更遠大的野心，他要的不只是晉級16強，而是達到8強的隊史新高。他認為日本過去兩度止步世足16強，是因小組賽已經耗盡精力，他用第一個豪賭保留戰力，甚至忍受第二個豪度遭致的批評，蹲下是為了跳得更高，儘管一旦賭錯小組賽止步，就連躍起的機會也沒有了。

結果西野朗賭對了，才能進行他的第三個豪賭，只要控制中場就可以箝制比利時，日本要跟強大的「歐洲紅魔」拚搶中場控制權，至少主力陣容都有了充分的休息，有體能來落實此一戰術，他們也的確完美執行將近70分鐘。

第四個豪賭，西野朗在第81分鐘推出本田圭佑，卻非對位換下香川真司，讓這兩位資深王牌於本屆世足賽首次同場，縱使這可能犧牲場上的防守力量。

西野朗傳達一個強烈的訊息，賭日本要在90分鐘內拿下勝利，因為球員體能已不足以應付延長賽。至於這個調度是否賭對難有定論，香川與本田的確完成一次精彩配合，只可惜本田的射門打偏。

第五個豪賭，當全場補時剩下不到1分鐘時，日本獲得角球，西野朗維持不要讓比賽拖到延長賽的基調，照樣把中後衛吉田麻也、昌子源推上禁區搶攻，承擔可能被打快速反擊的風險。

這個賭博，西野朗賭輸了，宣告衝擊8強的「野望」破滅。然而，如果不是西野朗一路的豪賭，讓球員勇敢出擊、該上就上，放手跟比利時對攻，日本不會打出這場經典戰役，不可能如此接近那個8強目標。西野朗的豪賭，讓全世界見到「藍武士」的勇敢與決心，贏得尊敬。

（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)